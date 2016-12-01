Яндекс.Директа сделал редизайн параметров кампании

Команда Яндекс.Директа работает над изменением дизайна его интерфейса. Так, в сервисе заново распределили опции в параметрах кампании по смысловым блокам и немного доработали юзабилити по обратной связи с пользователями.

Все прежние настройки доступны, однако сместились немного ближе друг к другу:

Разработчики предупреждают, что это далеко не финальная версия интерфейса — в планах еще немало улучшений и доработок.

Напомним, недавно в Яндекс.Директе появился новый вид таргетинга – на пользователей, уже контактировавших с рекламой. Например, с его помощью можно предлагать заманчивую скидку тем, кто несколько раз просмотрел имиджевое видео рекламодателя, а значит, заранее знаком с брендом и с большой вероятностью станет клиентом.