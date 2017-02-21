+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс добавил больше настроек для look-alike

Яндекс добавил несколько новых вариантов настроек для look-alike – по географии и типу устройств. Теперь пользователи могут выбрать оптимальный для их бизнеса вариант поиска пользователей, которые очень похожи на их клиентов.

Искать «похожих» можно:

  • Только в тех городах и на тех устройствах, которые есть в основной выборке клиентов.
  • По всей России, а не только в городах из базового сегмента. И на любых устройствах. Для этого в интерфейс создания look-alike в Яндекc.Аудиториях добавлена возможность выбрать, нужно ли сохранить распределение по городам и типам устройств.

 

По умолчанию опции активированы. Если же рекламодателям необходимо искать потенциальных клиентов по всей России, и при этом не важно, смартфон это будет или десктоп, ограничивающие настройки можно просто отключить. Тогда look-alike сможет заметно расширить географию поиска и не обращать внимание на тип устройства.

Напомним, Яндекс запустил свой сервис по созданию и исследованию аудитории в июне 2016 года. Яндекс.Аудитории помогают собрать сегменты для таргетинга рекламы на основе списка контактов постоянных клиентов рекламодателя, а также при помощи технологии look-alike.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 февраля / Комментарии
Avito в 2016 году увеличил выручку на 75%

Avito в 2016 году увеличил выручку на 75%

Популярный в России классифайд показал по итогам 2016 г. сильный рост финансовых и аудиторных показателей. При этом общие доходы акционера Avito, венчурного фонда Vostok New Ventures (VNV), несколько упали по сравнению с 2015 годом.

далее →

17 февраля / Комментарии
Price.ru назвал популярные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Price.ru назвал популярные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Сервис сравнения товаров и цен Price.ru отследил товары, которые россияне выбирают в качестве подарков в преддверии гендерных праздников в 2017 году.

далее →

17 февраля / Комментарии
Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2016 года и 2016 год

Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2016 года и 2016 год

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал 2016 года и 2016 год.

далее →

14 февраля / Комментарии
По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

Группа компаний Rambler&Co подвела итоги 2016 года по направлению электронной коммерции и сообщила, что в четвертом квартале выручка платформы Price.ru возросла на 70% по сравнению с 2015 годом.

далее →

13 февраля / Комментарии
Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Команда Google AdWords сообщила о том, что в марте 2017 года полностью будет отключён показатель «Клики с конверсиями». Точная дата отключения будет озвучена дополнительно.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!