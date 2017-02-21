Яндекс добавил больше настроек для look-alike

Яндекс добавил несколько новых вариантов настроек для look-alike – по географии и типу устройств. Теперь пользователи могут выбрать оптимальный для их бизнеса вариант поиска пользователей, которые очень похожи на их клиентов.

Искать «похожих» можно:

Только в тех городах и на тех устройствах, которые есть в основной выборке клиентов.

По всей России, а не только в городах из базового сегмента. И на любых устройствах. Для этого в интерфейс создания look-alike в Яндекc.Аудиториях добавлена возможность выбрать, нужно ли сохранить распределение по городам и типам устройств.

По умолчанию опции активированы. Если же рекламодателям необходимо искать потенциальных клиентов по всей России, и при этом не важно, смартфон это будет или десктоп, ограничивающие настройки можно просто отключить. Тогда look-alike сможет заметно расширить географию поиска и не обращать внимание на тип устройства.

Напомним, Яндекс запустил свой сервис по созданию и исследованию аудитории в июне 2016 года. Яндекс.Аудитории помогают собрать сегменты для таргетинга рекламы на основе списка контактов постоянных клиентов рекламодателя, а также при помощи технологии look-alike.