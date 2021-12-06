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«Яндекс» добавил в поиск галерею товаров

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Яндекс.Директ
Яндекс.Директ
Контекст (управление и аналитика)

«Яндекс» добавил динамические объявления в поиск, сообщила пресс-служба компании. Воспользоваться новой опцией могут только магазины электроники и бытовой техники, но вскоре такая возможность появится у всех интернет-магазинов. Новый формат рекламы представляет собой товарную галерею из карточек товаров под поисковой строкой. Каждая карточка содержит фотографию товара, название, цену и домен торговой площади.

В «Яндексе» считают такой формат рекламы лучше. Он быстрее помогает сделать выбор пользователю.

«Он отвечает на запрос пользователя, привлекает внимание и сокращает путь до покупки товара»

 Вера Лейзерович, директор по рекламным продуктам компании.

Для товарной галереи действует отдельный аукцион. Для участия рекламодатели должны создать кампанию «Динамические объявления» в «Директе» по товарному фиду.

Компании и сервисы: Яндекс.Директ
Автор: Elvira
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