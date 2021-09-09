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Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

В поиске Яндекса появились регистрационные данные компаний и частных предпринимателей. Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у неё юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны.

Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам Яндекс прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее. Эти сведения часто ищут, чтобы убедиться в надежности партнёра или найти недостающие данные — скажем, ИНН поставщика. Теперь в таких ситуациях можно просто задать вопрос Яндексу и бесплатно получить точную информацию.

Яндекс регулярно получает от ФНС регистрационные данные компаний и ИП. По мере обновления информации в базах ФНС, она обновляется в поиске Яндекса. Сейчас эти сведения доступны в десктопном поиске, но скоро появятся и в мобильном.

Автор: Анна
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