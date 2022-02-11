Яндекс.Доставка вышла на рынок междугородней логистики

Сервис Яндекс.Доставка, ранее специализировавшийся на быстрой доставке внутри города, с февраля 2022 начинает помогать компаниям организовать логистику между городами: онлайн-магазины уже сейчас могут доставлять заказы через Яндекс.Доставку более чем в 900 городов в 54 регионах.

Яндекс.Доставка оптимизировала разные этапы доставки, чтобы посылки между разными регионами приходили максимально быстро. Автокурьеры ежедневно забирают товары из магазинов или складов продавцов, а затем заказы консолидируются на четырёх распределительных центрах в Московской области. Дальше из сортировочных центров посылки отправляются на фурах в финальные города назначения на склады, откуда их снова забирают городские курьеры и доставляют непосредственно покупателю или в ближайший к нему из 7 тысяч доступных ПВЗ.

Товары со складов Москвы за 24 часа могут получить покупатели из Московской области, и чуть дольше — жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Ярославля, Майкопа.

И покупатели, и отправители на всех этапах могут видеть статус посылки в приложении Яндекс Go, а также смогут изменят время, место и общаться в чате с курьером и поддержкой. Покупателям доступна предоплата и оплата при получении — наличными или банковской картой.

Таким образом, покупатели получают свои заказы максимально быстро и могут управлять ими прямо в привычном приложении.

Доставка между городами уже доступна для тысяч корпоративных клиентов Яндекс.Доставки, в том числе небольших компаний, будь то локальный бренд одежды или магазин автозапчастей. Услугу можно подключить с февраля бизнесу любого размера.

Яндекс.Доставка с 2019 года предлагает компаниям экспресс-доставку товаров внутри города: по данным аналитиков, именно скорость доставки является одним из ключевых факторов выбора площадки для покупки. В расширенной услуге — доставке между городами — сервис также будет стараться минимизировать срок доставки.

Схематично доставка между городами выглядит вот так: