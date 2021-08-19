Яндекс.Доставка вышла в бьюти-сегмент

Яндекс.Доставка заключила партнерство с рядом крупных сетей и маркетплейсов в сегменте beauty. Сервис предлагает экспресс-доставку декоративной и уходовой косметики, а также парфюмерии из РИВ ГОШ, Л’Этуаль, «Золотого Яблока», Яндекс.Маркета и других маркетплейсов. Теперь товары с этих площадок можно получить за 2-4 часа после покупки.

Сервис вышел в бьюти-сегмент, заключив партнерство с ведущими ритейлерами косметики и парфюмерии. Теперь курьеры будут забирать заказы из ближайших магазинов партнеров, используя их как дарксторы. Чем больше таких точек в городе, тем быстрее доставка. Это модель подходит не только сетям, но и небольшим магазинам — если точка в пределах города, курьер быстро заберет товар.

Партнеры Яндекс.Доставки смогут отправлять через Яндекс.Доставку весь ассортимент косметических товаров независимо от категории: декоративную и уходовую косметику, парфюмерию и бьюти девайсы от ведущих брендов, а также многое другое, а клиенты получат свои покупки уже в день заказа. По данным Data Insight, 80% покупателей предпочитают доставку в течение нескольких часов доставке за несколько дней.

На сайте goldapple.ru сети «Золотое яблоко» доступно более 30 000 SCU товаров сегмента люкс, нишевых брендов и брендов с узкой дистрибьюцией. Данные категории косметики мало представлены онлайн, экспресс-доставка этой категории из «Золотого яблока» — желание оказать своим клиентам высокий уровень сервиса.

В ассортименте сети РИВ ГОШ более 500 мировых брендов. Эксклюзивно ритейлер представляет нишевые и люксовые марки: By Terry, Tiziana Terenzi, Nasomatto, Smashbox, Origins, Methode Jeanne Piaubert, Furla, Tous, Liu Jo, Comme Des Garcons и многие другие. В проекте экспресс-доставки участвуют все 240 магазинов сети.

В ассортименте Л’Этуаль представлено 600 брендов, 200 из которых эксклюзивно: Nars, Jeffree Star, Buxom, Dolce&Gabbana Beauty, Christian Louboutin, Penhaligons и другие. Экспресс-доставка будет доступна из 1000 магазинов Л'Этуаль в 250 городах страны.

По данным Яндекс.Маркета, самыми популярными товарами из категории «Косметика, парфюмерия и уход», которые чаще всего покупали на Яндекс.Маркете летом 2021 года стали: