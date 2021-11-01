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Яндекс.Доставка запустила экспресс-доставку спорттоваров

Логистический сервис Яндекс.Доставка обеспечил интернет-магазины спортивных товаров экспресс-доставкой. Теперь товары из этих магазинов можно получить за 1–2 часа после покупки — в зависимости от удаленности магазина-склада.

Одним из недавних партнёров, подключившихся к услугам экспресс-доставки, стала крупнейшая сеть спортивных магазинов «Спортмастер». Ранее услугами доставки за несколько часов могли воспользоваться Decathlon, «КАНТ», Sportcity74, «Дом спорта», и магазины, подключенные к Маркету, а также предприятия среднего и малого бизнеса, в том числе российские производители спортивной одежды. Например, IceArmor, уникальная защита шеи хоккеиста от ударов, производители кубков и медалей Tyga Group и другие. Таким образом, Яндекс.Доставка обеспечила более половины рынка онлайн-продажи спортивных товаров экспресс-доставкой, по данным Data Insight.

Курьеры Яндекс.Доставки забирают заказы из спортивных магазинов, ПВЗ или складов магазинов спортивных товаров и сразу же везут их покупателям. Время доставки может варьироваться от 1 до 5 часов, в зависимости от загруженности на дорогах и конечного адреса покупателя. Так, в Краснодаре, где у Спортмастера 6 магазинов, среднее время доставки не превышает 1 час 15 минут.

Ограничений по категориям товаров для экспресс-доставки из магазинов спортивных товаров нет — автокурьеры могут доставлять более тяжелые товары, а небольшие грузовые автомобили также могут забирать тренажеры. По данным Яндекс.Маркета, самыми популярными товарами из категории «спортивные товары» в первой половине 2021 года стали самокаты, свободные веса (например, гантели, диски и грифы), а также фитнес-резинки и специальные кистевые тренажёры.

Спрос на доставку спортивных товаров из интернет-магазинов продолжает расти: еще в 2020 году маркетплейсы фиксировали почти трехкратный рост продаж спортивных товаров. По данным консалтинговой компании McKinsey, в связи с пандемией был зафиксирован рост спроса на товары для индивидуальных видов спорта на открытом воздухе и домашних тренировок.

Автор: Анна
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