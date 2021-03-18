Яндекс.Дзен добавил товары в ленте и виджеты под статьей

Команда Яндекс.Дзена сообщает о новой стадии развития социальной коммерции на площадке. Теперь товарные виджеты станут более доступными для пользователей. Их можно будет увидеть не только в материалах блогеров, но и на карточках статей в ленте, а также под статьями.

Это поможет пользователям больше узнать об интересных товарах, а блогерам — заработать на виджетах.

Товарные виджеты в ленте Дзена

Товары из обзоров блогеров будут показываться на карточках статей прямо в ленте. Обложка обзора будет выглядеть как товарный виджет, и пользователь сможет перейти либо в обзор товара, либо сразу в магазин. Если пользователь совершит покупку, то блогер получит вознаграждение. Причем неважно, откуда был совершен переход — из ленты или из обзора.

Количество товаров на карточке будет зависеть от количества товаров в виджетах внутри статьи. Доходы будут отображаться в общей статистике товарного виджета в редакторе.

Обновление коснется товаров из Яндекс.Маркета и Joom.

Увидеть виджеты в ленте можно будет в мобильной версии сайта и приложении Дзена, приложении Яндекса и Яндекс Браузера.

Товарные виджеты внизу статьи

После текста статьи пользователи будут видеть виджеты с самыми популярными товарами и акциями. Виджеты под статьей будут соответствовать теме материала. Товары будут подбираться по теме публикаций автоматически.

Доходы блогера будут отображаться в общей статистике виджета.

Это обновление касается только товаров из Яндекс.Маркета. Количество товаров в блоке будет зависеть от предложений Маркета для товара в статье и от региона пользователя.