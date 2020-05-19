Яндекс.Дзен развивает социальную коммерцию на платформе

Блогеры Яндекс.Дзена теперь могут зарабатывать не только на рекламе в видео и статьях, но и на размещении виджетов с товарами. Партнёрами новой программы на первом этапе станут Яндекс.Маркет и маркетплейс Беру.

Раньше блогеры могли вставлять коммерческие виджеты в статьи только после заключения отдельного договора с маркетплейсом. Дзен сильно упростил этот процесс. Теперь выбрать нужный товар для виджета можно прямо в редакторе Дзена. При этом содержание виджета должно соответствовать теме публикации и дополнять ее. Например, в статье о рецептах домашнего хлеба блогер может рассказать о своей хлебопечке и разместить соответствующий товарный виджет.

Яндекс.Маркет будет платить блогерам за переходы пользователей в интернет-магазины и клики на их номера телефонов, а Беру — за заказы, которые пользователи оформляют после переходов из статей блогеров Дзена. Пока социальная коммерция возможна только в статьях, но в будущем добавлять виджеты можно будет и в видео.

Добавлять виджеты в статьи смогут авторы каналов, у которых уже подключена монетизация. Следить за доходами от виджетов можно будет в статистике канала, где появится вкладка «Партнёрские программы».

«В Дзене около 10% публикаций связаны с товарами, — говорит операционный директор Яндекс.Дзена Виктор Ламбурт. — Мы хотим дать нашим блогерам возможность дополнительно зарабатывать на полезном и экспертном контенте. В свою очередь, пользователям Дзена будет проще выбрать и приобрести нужный товар, если они прочитают интересный и качественный обзор на него. Мы уверены, что развитие социальной коммерции также привлечет в Дзен новых людей с экспертизой в разных областях, даже если они не вели блоги ранее».

Около 600 блогеров Дзена уже протестировали работу с виджетами Яндекс.Маркета. За два месяца они опубликовали 17 000 материалов с виджетами, которые набрали более 180 млн просмотров. Тестовый этап показал, что в Дзене начал формироваться пул авторов-экспертов, которые помогают людям делать информированный и осознанный выбор.