Яндекс.Еда доставит продукты из региональных сетей

Региональные сети теперь могут подключить доставку силами Яндекс.Еды. Первым региональным партнером сервиса стала торговая сеть магазинов «Байрам» из Уфы.

Пользователям Яндекс.Еды стало доступно для заказа больше 4 тыс. товаров в 66 магазинах «Байрам»: фрукты, овощи, крупы, локальные мясо, хлеб и молочные продукты. Заказы собирают и упаковывают сотрудники магазинов, а развозят курьеры-партнёры Еды. Доставка работает в радиусе 3 километров от каждого магазина и уже покрывает весь город. Заказы привозят в среднем в течение 30–40 минут. В большинстве районов доставка бесплатная при покупке на сумму от 999 рублей.

«Рынок доставки продуктов в регионах активно растёт. Мы рады предложить современный и надёжный сервис доставки для локальных игроков — продавцов и производителей, товары которых знают и ценят местные жители. Региональным партнёрам наш сервис поможет конкурировать с федеральными торговыми сетями и привлекать новых клиентов из тех, кто пользуется приложениями Еды и Яндекс Go», — говорит Даниил Грачёв, руководитель коммерции направления доставки продуктов Яндекс.Еды.

«Мы уверены, что Яндекс.Еда станет для нас надёжным партнёром. Наше сотрудничество порадует жителей Уфы и республики, позволит им быстро и удобно покупать продукты, сэкономит время и силы, станет дополнительным проявлением нашей общей заботы и внимания к повседневным потребностям людей. Вкусные, свежие, качественные продукты из Байрама с быстрой доставкой от Еды — это именно то, что выручает и делает комфортными ежедневные покупки», — подчеркнул управляющий сетью «Байрам» Павел Антипин.

Во втором квартале 2021 года объём заказов на Яндекс.Еде вырос на 14%, а ежемесячное число уникальных пользователей — на 34% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Сервис продолжит активно развиваться — в том числе в регионах. Еда будет налаживать сотрудничество и с другими локальными производителями и торговыми сетями по всей России.