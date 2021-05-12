Яндекс.Еда доставит товары из гипермаркетов АШАН за два часа

Пользователи сервиса Яндекс.Еда теперь могут заказать продукты из гипермаркетов АШАН в восьми городах-миллионниках.

К доставке уже подключены четыре гипермаркета в Москве, по два в Самаре и Нижнем Новгороде и по одному в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону. В планах – расширение географии присутствия и увеличение количества подключенных точек.

В ассортименте Яндекс.Еды больше 30 000 товаров, представленных в гипермаркетах АШАН. Для заказа доступен широкий выбор различных продуктов - свежевыпеченный хлеб и кулинария собственного производства, мясо, рыба, фрукты, овощи, а также товары для дома и сада. За сборку заказов отвечают мастера покупок Яндекс.Еды. Именно они собирают товары в магазине и упаковывают их для доставки.

«Для наших пользователей доставка из гипермаркетов Ашан — это огромный выбор товаров, которые теперь могут привезти так же быстро, как и из магазинов у дома. Такая услуга также появилась и в регионах, где мы активно развиваем ритейл-направление. Одна из наших главных задач – закрыть все потребности пользователей в качественных продуктах и товарах, и предложить им разные сценарии для покупок», - прокомментировал Евгений Анищенков, руководитель ритейл-направления Яндекс.Еды.

Заказ из гипермаркетов привезут за 1,5 – 2 часа. Для того, чтобы добиться такой высокой скорости доставки, заказы из АШАН будут выполнять специально выделенные водители-партнеры Яндекс Go. Ограничений по минимальной сумме заказа нет, а стоимость доставки зависит от объёма покупок. Заказ от 2000 рублей привезут бесплатно.

«Наша цель - выйти на новый уровень сервиса и стать еще ближе к покупателю. За 1-2 часа прямо из гипермаркетов АШАН клиенту доставят домой свежую выпечку, кулинарию собственного производства, гриль, овощи, охлажденную рыбу и еще более 30 тысяч других наименований», - отметила Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

В марте Яндекс.Еда и АШАН начали сотрудничество с подключения к сервису супермаркетов ритейлера. Сейчас зона доставки из супермаркетов включает всю Москву, некоторые города Московской области и Казань.