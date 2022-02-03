Яндекс.Еда доставит заказы к горнолыжным подъёмникам и отелям Розы Хутор и Красной Поляны

С помощью Яндекс.Еды пользователи теперь могут делать заказы в ресторанах с доставкой на зимние курорты Сочи. Сервис привозит заказы на курорты Красной Поляны на высоте 540 и 960, а также на Розу Плато на высоте 1170. Яндекс.Еда первой из сервисов доставки ввела эту услугу. Сейчас заказы доставляют курьеры-партнёры сервиса в отели и конкретные места около подъёмников. Скоро пользователи смогут также получать заказы прямо на склонах — их будут привозить профессиональные райдеры на лыжах и сноубордах.

Чтобы оформить заказ на сервисе, достаточно указать адрес, выбрать отель или одно из конкретных мест на курорте, которые Еда помечает точками на карте. С новой услугой можно заказать ужин в отель или, например, перекусить рядом со склоном. Сервис доставляет заказы из нескольких десятков кафе и ресторанов.

Для Еды это не первый запуск доставки по нестандартным адресам — например, во время купального сезона сервис развозит заказы на пляжи Краснодарского края.