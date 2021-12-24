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Яндекс.Еда и Лавка выделят более 25 млн рублей на поддержку партнеров в новогодние праздники

Курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Лавки, а также сборщики заказов в магазинах, получат дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. Обычно в этот период заметно возрастает число заказов — и такими выплатами Яндекс поддержит партнёров в сильно загруженные дни. На заботу о курьерах и сборщиках Яндекс потратит более 25 млн рублей. Программа будет действовать в городах присутствия сервисов Яндекс.Еда и Лавка.

Помимо дополнительных выплат, в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые, которые партнёры получат от пользователей. По данным сервисов, в декабре и январе люди оставляют чаевые чаще: число переводов в этот период может увеличиться до 20% по сравнению с осенью. Сервисы также стараются сделать так, чтобы пользователям было удобнее оставлять чаевые курьерам через приложение. Например, недавно в Лавке появилась возможность заранее установить сумму чаевых и сохранить её для будущих заказов. Тест новой функции показал, что пользователи стали оставлять чаевые курьерам-партнёрам в 2 раза чаще.

Еда договорилась также с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях партнёры сервиса могут согреться чаем, кофе, а в некоторых ресторанах их будут угощать мандаринами или сладостями. Такие места для отдыха курьеры могут посмотреть на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении Еды для партнёров.

Справочно:

  • Осенью 2019 года Яндекс.Еда и Лавка запустили программу бесплатного страхования курьеров-партнеров во время выполнения доставок на сумму до 2 млн рублей.
  • В марте 2020 года Яндекс создал фонд финансовой поддержки партнеров, которые имели контакт с зараженными коронавирусом или кому его диагностировали.
  • В декабре 2020 года сервисы Яндекс.Еда и Лавка запустили программу по компенсации половины стоимости обедов в популярных сетях.
  • Весной 2021 года Яндекс открыл пункты бесплатной вакцинации для водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами.
  • Летом 2021 года во время аномально жаркой погоды Яндекс.Еда организовала бесплатные пункты выдачи воды для курьеров. Они были в самых проходимых локациях городов.
  • Осенью 2021 года Яндекс.Еда начала создавать специальные зоны отдыха для курьеров-партнеров. Первые пространства открылись в Москве на Черемушкинском рынке и в Санкт-Петербурге на территории «Фуд Парка Меркурий».
Автор: Анна
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