Яндекс.Еда и Лавка выделят более 25 млн рублей на поддержку партнеров в новогодние праздники
Курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Лавки, а также сборщики заказов в магазинах, получат дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. Обычно в этот период заметно возрастает число заказов — и такими выплатами Яндекс поддержит партнёров в сильно загруженные дни. На заботу о курьерах и сборщиках Яндекс потратит более 25 млн рублей. Программа будет действовать в городах присутствия сервисов Яндекс.Еда и Лавка.
Помимо дополнительных выплат, в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые, которые партнёры получат от пользователей. По данным сервисов, в декабре и январе люди оставляют чаевые чаще: число переводов в этот период может увеличиться до 20% по сравнению с осенью. Сервисы также стараются сделать так, чтобы пользователям было удобнее оставлять чаевые курьерам через приложение. Например, недавно в Лавке появилась возможность заранее установить сумму чаевых и сохранить её для будущих заказов. Тест новой функции показал, что пользователи стали оставлять чаевые курьерам-партнёрам в 2 раза чаще.
Еда договорилась также с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях партнёры сервиса могут согреться чаем, кофе, а в некоторых ресторанах их будут угощать мандаринами или сладостями. Такие места для отдыха курьеры могут посмотреть на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении Еды для партнёров.
Справочно:
- Осенью 2019 года Яндекс.Еда и Лавка запустили программу бесплатного страхования курьеров-партнеров во время выполнения доставок на сумму до 2 млн рублей.
- В марте 2020 года Яндекс создал фонд финансовой поддержки партнеров, которые имели контакт с зараженными коронавирусом или кому его диагностировали.
- В декабре 2020 года сервисы Яндекс.Еда и Лавка запустили программу по компенсации половины стоимости обедов в популярных сетях.
- Весной 2021 года Яндекс открыл пункты бесплатной вакцинации для водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами.
- Летом 2021 года во время аномально жаркой погоды Яндекс.Еда организовала бесплатные пункты выдачи воды для курьеров. Они были в самых проходимых локациях городов.
- Осенью 2021 года Яндекс.Еда начала создавать специальные зоны отдыха для курьеров-партнеров. Первые пространства открылись в Москве на Черемушкинском рынке и в Санкт-Петербурге на территории «Фуд Парка Меркурий».