Яндекс.Еда и Лавка выделят более 25 млн рублей на поддержку партнеров в новогодние праздники

Курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Лавки, а также сборщики заказов в магазинах, получат дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. Обычно в этот период заметно возрастает число заказов — и такими выплатами Яндекс поддержит партнёров в сильно загруженные дни. На заботу о курьерах и сборщиках Яндекс потратит более 25 млн рублей. Программа будет действовать в городах присутствия сервисов Яндекс.Еда и Лавка.

Помимо дополнительных выплат, в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые, которые партнёры получат от пользователей. По данным сервисов, в декабре и январе люди оставляют чаевые чаще: число переводов в этот период может увеличиться до 20% по сравнению с осенью. Сервисы также стараются сделать так, чтобы пользователям было удобнее оставлять чаевые курьерам через приложение. Например, недавно в Лавке появилась возможность заранее установить сумму чаевых и сохранить её для будущих заказов. Тест новой функции показал, что пользователи стали оставлять чаевые курьерам-партнёрам в 2 раза чаще.

Еда договорилась также с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях партнёры сервиса могут согреться чаем, кофе, а в некоторых ресторанах их будут угощать мандаринами или сладостями. Такие места для отдыха курьеры могут посмотреть на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении Еды для партнёров.

Справочно: