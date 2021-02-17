Яндекс.Еда начинает сотрудничество с международной сетью гипермаркетов Selgros Cash&Carry. Сервис продолжает развивать свое ритейл-направление, фокусируясь на высокой скорости доставки и качестве сборки. Максимальное время доставки из гипермаркетов Selgros через Яндекс.Еду составляет 1,5 — 2 часа. Для Selgros Cash&Carry сотрудничество с сервисом позволит выйти на многомиллионную аудиторию Яндекс.Еды и Яндекс Go.

Для заказа онлайн будет доступно порядка 10 000 товаров из Selgros. В будущем планируется расширить ассортимент до 30 000 SKU. Пользователи смогут заказать свежую рыбу, мясо и мясные деликатесы собственного производства Selgros, молочные продукты, овощи, фрукты, деликатесы, товары для дома, детей, бытовую химию и другие товары, представленные в гипермаркетах.

За качество сборки в магазинах и доставку будут отвечать специально обученные Яндексом «мастера покупок». Они знают, на что обратить внимание при выборе продуктов, например, они оценят срок годности, внешний вид и спелость овощей и фруктов, а также правильно упакуют их для доставки. Для того, чтобы добиться высокой скорости доставки, сервис внедрил новую модель работы логистики: выделенные курьеры и сборщики будут обрабатывать только заказы Selgros Cash&Carry.

На старте проекта доставка из гипермаркета Selgros будет доступна в районах — Отрадный, Ховрино, Головинский, Восточное Дегунино, Северное Тушино, Бибирево и Ярославский, а также в Химках, Долгопрудном, Мытищах. Для оформления заказа не обязательно иметь карту Selgros — все пользователи Яндекс.Еды смогут купить онлайн необходимые товары из гипермаркета. Ограничений по минимальной сумме заказа нет, а стоимость и время доставки зависят от размера покупок. Заказ от 5000 рублей привезут бесплатно. Доставлять продукты будут курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой.

В будущем планируется подключить другие гипермаркеты в Москве и Подмосковье, а также выйти в города присутствия Selgros — Ростов-на-Дону, Казань, Рязань, Волгоград, Тулу.