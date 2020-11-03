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Яндекс.Еда начнет доставлять из METRO по оптовым ценам

Яндекс.Еда запустила доставку из торговых центров METRO. Для сервиса это первый опыт сотрудничества с гипермаркетами и выход на новый сегмент партнеров. Для METRO сотрудничество c сервисом откроет преимущества экспресс-доставки, а также позволит выйти на многомиллионную аудиторию пользователей Яндекс.Еды и Яндекс Go, которые хотят заказывать еду и продукты, в том числе профессиональный ассортимент по оптовым ценам онлайн.

Пользователи Яндекс.Еды смогут заказать товары из всех категорий METRO — сейчас это более 20 тысяч позиций по Москве. В ассортименте представлены продукты категорий фреш и ультрафреш, среди которых свежая рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, деликатесы. Также будут доступны товары собственных торговых марок торговой сети, уровень качества которых аналогичен и выше товаров А-брендов, а уровень цен — ниже. Заказать через Яндекс.Еду можно и товары для бизнеса — продукты, производимые для ресторанов. В перспективе планируется добавить уникальный ассортимент, который будет доступен только для покупки онлайн.

«Потенциал рынка e-grocery огромен, и в ближайшие годы этот сегмент будет расти по экспоненте. METRO является одним из ведущих игроков e-grocery в России, и мы рады, что совместный проект с Яндексом позволит увеличить доступность высококачественного профессионального ассортимента METRO дополнительным потребителям», — комментирует директор по маркетингу и электронной коммерции METRO Александр Федосов.

За качество сборки в магазинах и доставку будут отвечать специально обученные Яндексом «мастера покупок». Они знают, на что обратить внимание при выборе продуктов, например, срок годности, внешний вид и спелость овощей и фруктов, а также правильно упакуют их для доставки.

На старте проекта доставка продуктов из магазина METRO будет доступна в районах Чертаново, Царицыно, Бирюлево Западное. Ограничений по минимальной сумме заказа нет, а стоимость и время доставки зависят от объёма покупок. При заказе от 5000 рублей его привезут бесплатно. Срок доставки — от одного часа. Доставлять продукты будут курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой и водители-партнеры Яндекс Go.

После масштабирования доставки в Москве будут подключены торговые центры МЕТРО в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. До конца 2021 года планируется выйти в основные города присутствия и запустить доставку из порядка 80 магазинов METRO. В перспективе охватить все торговые центры МЕТРО — это 51 регион присутствия, 93 ТЦ от Калининграда до Иркутска с ассортиментом в 40 тысяч позиций товаров по всей России.

Автор: Анна
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