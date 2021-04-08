Яндекс.Еда назвала самые популярные блюда и ингредиенты в постном меню заведений

Яндекс.Еда проанализировала, какие блюда чаще всего встречаются в постном меню ресторанов, и какие ингредиенты используют для их приготовления. Оказалось, что готовиться к посту заведения начали ещё зимой, а самым популярным ингредиентом в блюдах стали грибы.

Постное меню начало появляться в некоторых российских ресторанах уже 13 января. А в первый день поста, 15 марта, количество заказов постных блюд заметно выросло в сравнении с предыдущим днём — на 453%.

Самое часто встречающееся блюдо в постном меню ресторанов — гречка с грибами, например, с белыми, вешенками или шампиньонами. Среди салатов особой популярностью пользуется винегрет. Его в ресторанах готовят по разным рецептам, в том числе необычным — с капустой кейл или фасолью. Однако, как и с гречкой, чаще всего пользователи выбирают винегрет с грибами. Помимо винегрета в меню также встречаются варианты различных салатов с авокадо, тофу и даже фалафелем.

Грибы в целом стали самым популярным ингредиентом во время поста. Они встречаются в 15% всех постных блюд, которые доступны для заказа в заведениях. За грибами следуют картофель, тыква, чечевица и рис.

Адаптируют рестораны к посту и более классические блюда, скажем, бургеры, постный вариант которых также попал в топ. Почти все предложения здесь — на основе растительного мяса. Встречаются и бургеры с котлетой из фалафеля или с сыром тофу. А любители котлет как самостоятельного блюда найдут в меню ресторанов варианты из картофеля, моркови, свеклы и даже пшёнки.

Среди супов в постном меню лидирует тыквенный суп, далее идут грибной и чечевичный. При этом чечевичный суп оказался самым популярным среди пользователей, его заказывали почти в 2 раза чаще, чем тыквенный. А для перекуса рестораны нередко предлагают брускетты или драники.

Встречаются во время поста и совсем необычные блюда: например, оладьи из батата с гуакамоле или овощной крем-суп с мятой. А ещё оригинальные салаты: с киноа, тыквой, орехами пекан и тофу или с вяленой свёклой, авокадо, помело и кедровыми орехами.