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Яндекс.Еда открыла первую зону отдыха для курьеров в Санкт-Петербурге

Яндекс.Еда при поддержке «Фуд Парка Меркурий» организовала зону отдыха для курьеров в Приморском районе Санкт-Петербурга. Она открыта для всех курьеров города, а не только тех, кто сотрудничает с сервисом. В такой зоне можно, например, погреться в холодную погоду, зарядить телефон или просто отдохнуть в ожидании новых заказов. В октябре этого года Яндекс.Еда открыла первую такую зону отдыха в Москве на Черемушкинском рынке.

Создание пространств для отдыха курьеров — часть программы заботы о курьерах. Сервис регулярно проводит опросы среди курьеров, и многие из них высказались за то, чтобы в городе было больше мест для отдыха на время ожидания заказов. У Еды уже есть карта дружественных ресторанов, в которых курьеры могут посидеть и, к примеру, зарядить телефоны. Но даже в таких заведениях нет специально оборудованных пространств для отдыха курьеров.

В зоне ожидания на территории «Фуд Парка Меркурий» курьеры могут отдохнуть на удобных сиденьях с местом для сумок и согреться во время прохладной погоды. В зоне есть кулер с водой, розетки, санитайзер, а ещё карта, которая помогает сориентироваться на территории фудхолла.

В рамках программы заботы о курьерах Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка также компенсируют партнёрам половину стоимости обедов в популярных сетях, которые сотрудничают с первым сервисом, и в дарксторах Лавки. Для всех партнеров, которые помогают развозить заказы, действует бесплатная юридическая помощь и страховка на сумму до 2 млн рублей от несчастных случаев во время доставки. В марте прошлого года Яндекс запустил фонд финансовой поддержки для водителей и курьеров, которые контактировали с зараженными коронавирусом или которые сами заразились им. Компания открыла также пункты бесплатной вакцинации для водителей и курьеров.

Для курьеров-партнеров Еды предусмотрены различные бонусы — например, доплата за большие по весу заказы или за выполнение доставок во время высокого спроса. Во втором случае сервис временно увеличивает стоимость доставки для пользователей и всю разницу отдаёт курьерам. Курьеры-партнёры сервисов Яндекса могут также сами выбрать, в каком районе им удобнее работать и в какое время. Самозанятые получают ежедневные выплаты. Недавно сервис запустил калькулятор дохода, с помощью которого можно примерно рассчитать свой доход без учета бонусов и чаевых.

Автор: Elvira
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