«Яндекс.Еда» отменил бесплатную доставку заказов

Сервис «Яндекс.Еда» ввел оплату за доставку любых заказов. До сих пор пользователи платили 99 рублей лишь в тех случаях, когда сумма заказа была ниже 500 рублей.

Теперь минимальная сумма доставки составит 39 рублей, однако она может возрасти в зависимости от категории ресторана, расстояния от него до клиента, уровня спроса и числа свободных курьеров.

«Платная доставка — необходимый этап в долгосрочном развитии нашего бизнеса. Высокая скорость и надежность доставки стимулируют чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок. Так произошло на рынке такси: чем быстрее приезжала машина, тем чаще люди заказывали такси. Постепенно это вошло у них в привычку, и рынок вырос в разы», — передал гендиректор «Яндекс.Еда» Максим Фирсов через представителя пресс-службы.

Delivery Club пока не планирует следовать примеру «Яндекс.Еды». Сейчас компания берет плату только за доставку заказов из KFC (99 руб. при любой сумме). «Мы не планируем брать плату с пользователей, у нас есть стратегическое видение рынка, и пока менять его мы не планируем», — сообщил управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров.

«Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс.Такси» приобрела в конце 2017 года. Также к «Яндекс.Еда» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ. «Яндекс» называет лишь отдельные показатели сервиса. Так, к декабре 2018 года количество заказов «Яндекс.Еда» достигло 1 млн штук, что в десять раз больше, чем в тот же период 2017 года.