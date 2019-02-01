+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Яндекс.Еда» отменил бесплатную доставку заказов

Сервис «Яндекс.Еда» ввел оплату за доставку любых заказов. До сих пор пользователи платили 99 рублей лишь в тех случаях, когда сумма заказа была ниже 500 рублей.

Теперь минимальная сумма доставки составит 39 рублей, однако она может возрасти в зависимости от категории ресторана, расстояния от него до клиента, уровня спроса и числа свободных курьеров.

«Платная доставка — необходимый этап в долгосрочном развитии нашего бизнеса. Высокая скорость и надежность доставки стимулируют чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок. Так произошло на рынке такси: чем быстрее приезжала машина, тем чаще люди заказывали такси. Постепенно это вошло у них в привычку, и рынок вырос в разы», — передал гендиректор «Яндекс.Еда» Максим Фирсов через представителя пресс-службы.

Delivery Club пока не планирует следовать примеру «Яндекс.Еды». Сейчас компания берет плату только за доставку заказов из KFC (99 руб. при любой сумме). «Мы не планируем брать плату с пользователей, у нас есть стратегическое видение рынка, и пока менять его мы не планируем», — сообщил управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров.

«Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс.Такси» приобрела в конце 2017 года. Также к «Яндекс.Еда» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ. «Яндекс» называет лишь отдельные показатели сервиса. Так, к декабре 2018 года количество заказов «Яндекс.Еда» достигло 1 млн штук, что в десять раз больше, чем в тот же период 2017 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

31 января / Комментарии
FM Logistic начинает работу с фармпродукцией

FM Logistic начинает работу с фармпродукцией

Для работы с фармпродукцией команда FM Logistic пополнилась профессиональными фармацевтами и менеджером по обеспечению качества с большим опытом в данной области. Сотрудники FM Logistic, задействованные в операциях, прошли обучение стандартам высокого качества работы, поддерживаемым европейской сетью.

далее →

30 января / Комментарии
Почта России обработала 345 млн международных отправлений в 2018 году

Почта России обработала 345 млн международных отправлений в 2018 году

В прошлом году Почта России обработала 345 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 22% выше показателя за 2017 год (284 млн отправлений). Объем внутренних отправлений увеличился на 9%, до 88 млн штук.  

далее →

25 января / Комментарии
iGooods планирует масштабную региональную экспансию

iGooods планирует масштабную региональную экспансию

iGooods -  одна из крупнейших в России компаний по доставке продуктов, расширяет географию обслуживания: сервис планирует начать работать во всех российских городах-миллионниках до конца 2019 г. Инвестиции в каждый город составят 3-6 млн руб в зависимости от количества розничных сетей-партнёров.

далее →

25 января / Комментарии
Boxberry подвела итоги работы на российском рынке в 2018 году

Boxberry подвела итоги работы на российском рынке в 2018 году

Компания расширяет географию присутствия, увеличивает объем перевозок и запускает новые направления работы

далее →

24 января / Комментарии
Delivery Club и KFC запустили доставку из ресторанов сети

Delivery Club и KFC запустили доставку из ресторанов сети

С 24 января доставка из ресторанов KFC доступна в приложении Delivery Club в Москве. После успешного тестового запуска сервис доставки стал доступен более чем для 100 ресторанов KFC по всей столице.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!