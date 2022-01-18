Яндекс.Еда тестирует платежи по QR-кодам в ресторанах

Яндекс.Еда начала тестировать сервис, который позволяет ресторанам принимать оплату от клиентов за столиками и на кассе по QR-кодам. Новая услуга поможет гостям быстрее оплачивать счета, снимет нагрузку с официантов и поможет заведениям повысить скорость обслуживания в пиковые часы. Тесты уже идут в нескольких ресторанах Москвы.

Гость сможет найти код для самостоятельной оплаты на столиках в заведении. После того как посетитель поест, он сам отсканирует код телефоном и оплатит заказ без помощи официанта. Информация об оплате мгновенно отобразится в системе ресторана и столик закроют. Новый сервис особенно пригодится гостям и ресторанам в часы бизнес-ланчей, когда время ограничено. Яндекс.Еда опросила пользователей и выяснила, что 60% из них доводилось ждать счёт в ресторане больше 5 минут. С QR-кодами на столиках этого не случится: клиент сможет рассчитаться в любой удобный момент.

Первые результаты теста показали, что QR-коды помогают официанту сэкономить в среднем 5–7 минут на обслуживании каждого столика. В освободившееся время официанты смогут, например, обслуживать другие столики и общаться с клиентами. Коды пригодятся и тем заведениям, которые принимают оплату от клиентов на кассе. В этом случае каждый платёж по QR-коду экономит сотруднику за стойкой в среднем 4 минуты.

По данным Росстата, с января по июль 2021 года оборот всей отрасли общественного питания в России составил примерно 1 млрд рублей. В ближайшие два года на QR-коды может прийтись 5% от всего объёма безналичной оплаты в ресторанах, кафе и кофейнях страны.

Сейчас Еда тестирует платежи по QR-кодам в нескольких московских заведениях. Скачивать приложение для оплаты счета не потребуется.