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Яндекс.Еда: в Санкт-Петербурге гости ресторанов оказались самыми лояльными

Аналитики сервиса Яндекс.Еда составили рейтинг ресторанов с самыми лояльными гостями. Первое место занял петербургский гастробар Duo с тобой — именно это заведение охотнее всего поддерживали чаевыми пользователи, заказывавшие доставку, на втором и третьем месте — московские Сыроварня и Shelby. Пятерку лидеров замкнули кофейня Шоколадница на западе Москвы и ресторан формата dark kitchen из сети Варламов.Есть — они пользовались примерно одинаковой поддержкой пользователей.

Возможность оставить ресторану чаевые появилась в приложении Яндекс.Еда в середине июня. За это время пользователи сервиса поддержали любимые заведения на сумму более 1 миллиона рублей, у отдельных ресторанов доля заказов с чаевыми составила более 7%.

Чаще всего пользователи оставляют чаевые локальным несетевым заведениям. Средства, перечисленные гостями, поступают на счет ресторана и используются по его усмотрению — например, на премирование сотрудников, ремонт или благотворительные проекты.

В регионах самые лояльные гости оказались у екатеринбургского The Gyros Bistro, «Мятного карася» из Новосибирска и La Palma Mexican из Казани.

«Мы рады, что пользователи активно используют возможность сказать „спасибо“ любимым заведениям. В эпоху пост-пандемии и связанных с ней ограничений для каждого ресторана такая поддержка будет ценной. В свою очередь для ресторанов это важный маркер, говорящий о том, что для гостей расширение взаимодействия важно и они готовы поддерживать улучшения пользовательского опыта. Отдельно хочется отметить, что в десятку лидеров вошли несколько проектов формата dark kitchen — вопреки распространенному мнению, что сложно работать с лояльностью, когда у вас виртуальный ресторан. Мы уверены, что такая горячая поддержка отражает перспективы нового формата для рестораторов», — подчеркнул директор по маркетингу Яндекс.Еды Артем Шустер.

«Мы положительно оцениваем внедрение функционала чаевых. В отличие от традиционных ресторанов, кухни формата dark kitchen не могут получать дополнительные бонусы от клиентов напрямую из-за отсутствия контакта с ними. Если такую возможность дает новая система чаевых, это прекрасно. При этом мы стараемся активно работать со своей аудиторией, слушать и слышать пожелания клиентов, чтобы если и не заменить им поход в ресторан, то предложить достойную ему альтернативу. Думаю, что период карантина сформировал определенные привычки, и по его окончании многие люди ещё долго будут предпочитать заказ доставки посещению ресторанов и кафе. В этом смысле у Варламов.Есть и других проектов нашей платформы Bright Kitchen есть перспективы развития», — отметила Диана Чемазокова, директор по развитию проекта Bright Kitchen (включает рестораны Варламов.Есть).

Чаевые для ресторанов можно оставить на экране оценки заказа в мобильном приложении Яндекс.Еда после доставки блюд. Сумма при этом фиксированная — 99 рублей. Кроме того, в приложении можно оставить чаевые и курьерам — 49, 99 или 199 рублей. Эти функции доступны во всех городах работы сервиса. До 15 июля Mastercard удваивает чаевые, оставленные по картам этой платежной системы.

Автор: Анна
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