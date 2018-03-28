Сервис по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» выходит в регионы: до конца 2018 года он начнёт работать в Санкт-Петербурге и других российских городах-миллионниках. Об этом представитель компании рассказал РБК.

В новых городах «Яндекс.Еда» будет работать по модели маркетплейса, предлагая ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договорённости с логистическими компаниями, подключиться к платформе для получения заказов от пользователей. Сервис будет зарабатывать на комиссии за обслуживание, её размер в компании не раскрывают.

В Москве «Яндекс.Еда» до сих пор доставляла заказы с помощью собственных курьеров или курьерских служб ресторанов-партнёров, последние использовались только в тех районах, где расположено много кафе и ресторанов и пользователи активно заказывают доставку.

«Яндекс.Еда» создана на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который «Яндекс» приобрёл в декабре 2017 года. После сделки «Яндекс» объединил Foodfox с командой UberEATS, которая присоединилась к «Яндекс.Такси» в рамках сделки по объединению с Uber в России и СНГ.