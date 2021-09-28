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Яндекс.Еда запускает продажу сертификатов на доставку

В Яндекс.Еде теперь можно купить подарочный сертификат на сумму от 500 до 5000 рублей. Он позволяет заказать доставку в любом из 34 тыс. ресторанов и магазинов в 170 городах страны. Сервис первым среди агрегаторов запустил такую услугу.

Раньше Яндекс.Еда продавала сертификаты только корпоративным клиентам. И спрос у бизнеса на эту услугу растёт — так, весной 2021 года оборот продаж сертификатов увеличился на сервисе в 7 раз по сравнению с таким же периодом годом раньше. Интерес к сертификатам обычно возрастает перед праздниками. Например, в ноябре и декабре 2020 года, когда компании готовились к Новому году, оборот продаж сертификатов был у Еды в 4–5 раз больше, чем в другие месяцы прошлого года.

Чаще всего бизнес заказывает сертификаты у сервиса, чтобы подарить сотрудникам на праздники, поощрить за профессиональные достижения, компенсировать личные расходы на питание или провести онлайн-корпоратив при удалённом режиме работы.

85% тех, кто получает сертификаты Еды, используют их для заказов в ресторанах, 15% — для покупки продуктов в магазинах. Сервис провёл опрос и выяснил, что 59% пользователей хотят, чтобы подарочные сертификаты включали в себя возможность доставки. 36% опрошенных будут рады получить сертификаты в подарок, а 20% получали их за последние 12 месяцев.

Автор: Анна
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