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Логистика RSS

Яндекс.Еда запустила доставку продуктов из супермаркетов сети АШАН

У пользователей Яндекс.Еды появилась возможность заказать продукты из магазинов АШАН. Сервис стал первым партнером в Москве по доставке из супермаркетов ритейлера (магазинов с небольшой площадью, расположенных у дома), ассортимент которых насчитывает порядка 10 тыс. позиций. На старте заказы доступны из пяти супермаркетов АШАН в столице, а до конца марта к Яндекс.Еде будет подключено более 20 супермаркетов в Москве, Московской области, Казани и Нижнем Новгороде, а также гипермаркеты в городах-миллионниках.

Пользователи Яндекс.Еды смогут заказать из каталога АШАН продукты категории фреш: сезонные и экзотические овощи и фрукты, свежие мясо, рыбу и морепродукты, молочные продукты, собственную кулинарию ритейлера, выпечку прямо из пекарни, а также непродовольственные товары, в том числе эксклюзивных собственных торговых марок. Сборкой заказов в торговых залах занимаются специально обученные Яндексом мастера покупок. Они знают как правильно выбирать продукты и упаковывать их для доставки.

Заказы из супермаркетов в течение часа привезут курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой, или водители-партнеры Яндекс Go. При заказе от 999 рублей доставка будет бесплатной, а при покупках ниже этой суммы стоимость доставки составит 149 рублей.

Яндекс.Еда также планирует запустить доставку из гипермаркетов АШАН. В течение года количество подключенных к сервису супермаркетов и гипермаркетов сети по всей стране увеличится до 150 торговых точек.

Автор: Анна
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