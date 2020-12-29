Яндекс.Еда первой на рынке запустила экспресс-доставку из гипермаркета METRO

Яндекс.Еда запускает экспресс-доставку из гипермаркетов по всей России с максимальным сроком доставки в 1,5-2 часа. Первым партнером стала сеть гипермаркетов METRO. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал генеральный директор группы компаний «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

«Для этого сервис внедрил новую модель работы логистики: специально закрепленные курьеры и сборщики будут обрабатывать только заказы METRO. За счет такой схемы сервис может предложить пользователю срочную доставку за 1,5 часа с момента заказа», — добавил он.

По словам Шулейко, сейчас интернет-сервисы предлагают доставку в двухчасовые интервалы, как правило, речь может идти о нескольких часах.

Пользователи Яндекс.Еды смогут заказать товары из всех категорий METRO. Ограничений по минимальной стоимости заказа нет.