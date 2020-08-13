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Яндекс.Еда запустила услугу самовывоза

Теперь пользователи Яндекс.Еды могут сами забрать свой заказ из ресторана, сэкономив на доставке. Самовывоз уже доступен в 1,5 тыс. ресторанов по всей Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Среди них — «Даблби», «Северяне», «Горыныч», Buba by sumosan, «Техникум», «Андерсон», «Город-сад», «Хлеб насущный», «Британские пекарни, «Чито гврито», «Бабагануш», Greenbox и другие.

Несмотря на отмену режима самоизоляции, многие продолжают соблюдать меры предосторожности и стараются не проводить время в людных местах. Поэтому теперь у пользователей Яндекс.Еды есть выбор — заказать блюда с доставкой или забрать заказ в ресторане, минуя очереди. Оформить заказ с самовывозом можно в приложениях Яндекс, Яндекс.Еда или Яндекс.Такси. Сервис подскажет, к какому времени подойти в ресторан и оповестит, если заказ будет готов раньше. Чтобы забрать блюда, надо назвать сотруднику номер заказа. Услуга бесплатная.

Самовывоз поможет ресторанам получить дополнительные заказы и сократить расходы на логистику, а также расширить меню блюдами, которые сложно доставлять.

С запуском самовывоза на витрине сервиса впервые появятся заведения, которые не работают с доставкой. Например, небольшие кофейни и пекарни, где утром и в обед часто образуются очереди.

Подключить самовывоз могут как новые, так и действующие партнеры Яндекс.Еды. Чтобы активировать сервис, ресторану достаточно заполнить онлайн-форму на сайте сервиса.

Позже услуга самовывоза из ресторанов станет доступна и в других городах, где работает Яндекс.Еда, а также в магазинах, которые сотрудничают с платформой.

Автор: Анна
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