«Яндекс.Еда» запустила услугу сборки заказов для продуктовых ритейлеров

Сервис для заказа еды «Яндекс.Еда» начал предлагать услугу комплектации заказов для магазинов, сообщает Коммерсант. Для этого она задействует нынешний штат курьеров и расширит его за счет специально обученных сборщиков, которые также возьмут на себя взаимодействие с пользователями. Численность сборщиков может составить до 25% от общего числа курьеров, сотрудничающих с «Яндекс.Едой», оценивают в компании, не раскрывая их текущую численность.

Первым партнёром стал «Мираторг», который подключил к сервису пять магазинов в Москве.

Теперь магазины смогут выбрать: подключать функцию сборки заказов от «Яндекс.Еды» или собирать заказы самостоятельно. Условия сотрудничества зависят от специфики сети, их сервис обсуждает отдельно с каждым партнёром, уточнили в компании.

«Чтобы договориться с крупными федеральными сетями, нужно провести серьезную работу, приобрести компетенции в части сборки заказов и привлечь специалистов по сборке, поэтому пока для условных Metro и «Ленты» «Сбермаркет» и iGooods выглядят более понятными«,— считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Если же говорить о конкуренции экосистем, то у «Яндекса» до сих пор не было своего сервиса сборки и доставки продуктов, в отличие от Mail.ru Group и Сбербанка, а у такой модели в сочетании с рекламными возможностями компании есть перспективы, считает он. Кроме того, аналитик называет возможной интеграцию с приложением «Яндекс.Такси», а в дальнейшем и с принадлежащим «Яндексу» агрегатором скидок «Едадил».

Модель, которую планирует реализовать «Яндекс.Еда», уже используют в качестве основной iGooods и «Сбермаркет» (также входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка). По итогам первого квартала эти сервисы нарастили выручку на 98% и 500% год к году соответственно, до 1,25 млрд и 1,49 млрд руб., следовало из отчета «Infoline-Аналитики». По итогам 2020 года рынок экспресс-доставки продуктов в России может вырасти с 700 млн до 30 млрд руб.