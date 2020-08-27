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Логистика RSS

«Яндекс.Еда» запустила услугу сборки заказов для продуктовых ритейлеров

Сервис для заказа еды «Яндекс.Еда» начал предлагать услугу комплектации заказов для магазинов, сообщает Коммерсант. Для этого она задействует нынешний штат курьеров и расширит его за счет специально обученных сборщиков, которые также возьмут на себя взаимодействие с пользователями. Численность сборщиков может составить до 25% от общего числа курьеров, сотрудничающих с «Яндекс.Едой», оценивают в компании, не раскрывая их текущую численность.

Первым партнёром стал «Мираторг», который подключил к сервису пять магазинов в Москве.

Теперь магазины смогут выбрать: подключать функцию сборки заказов от «Яндекс.Еды» или собирать заказы самостоятельно. Условия сотрудничества зависят от специфики сети, их сервис обсуждает отдельно с каждым партнёром, уточнили в компании.

«Чтобы договориться с крупными федеральными сетями, нужно провести серьезную работу, приобрести компетенции в части сборки заказов и привлечь специалистов по сборке, поэтому пока для условных Metro и «Ленты» «Сбермаркет» и iGooods выглядят более понятными«,— считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Если же говорить о конкуренции экосистем, то у «Яндекса» до сих пор не было своего сервиса сборки и доставки продуктов, в отличие от Mail.ru Group и Сбербанка, а у такой модели в сочетании с рекламными возможностями компании есть перспективы, считает он. Кроме того, аналитик называет возможной интеграцию с приложением «Яндекс.Такси», а в дальнейшем и с принадлежащим «Яндексу» агрегатором скидок «Едадил».

Модель, которую планирует реализовать «Яндекс.Еда», уже используют в качестве основной iGooods и «Сбермаркет» (также входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка). По итогам первого квартала эти сервисы нарастили выручку на 98% и 500% год к году соответственно, до 1,25 млрд и 1,49 млрд руб., следовало из отчета «Infoline-Аналитики». По итогам 2020 года рынок экспресс-доставки продуктов в России может вырасти с 700 млн до 30 млрд руб.

Автор: Анна
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