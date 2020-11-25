Яндекс Go доставит товары из интернет-магазина по требованию

Яндекс Go начинает масштабное тестирование «доставки по клику», которая позволит людям выбирать точное время получения товара из интернет-магазина. Работает это так: пользователь делает заказ в интернет-магазине, на следующий день товар приезжает в ближайшую Яндекс.Лавку, откуда в любой момент можно вызвать курьера, который за 15–20 минут привезёт товар точно по адресу.

На этапе тестирования доставка по клику работает примерно в 100 Яндекс.Лавках Москвы и пока только для Яндекс.Маркета. Это связано с тем, что внутри одной экосистемы проще проверить, как будет работать такая интеграция. Цель Яндекса — сделать новую доставку доступной магазинам-партнёрам компании в Москве и других городах.

Доставка по клику удобна не только тем, что пользователи могут контролировать время получения товара, а не ждать курьера «в первой половине дня». Благодаря интеграции с Яндекс.Лавкой к любому заказу можно добавить свежие продукты — овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее.

Все посылки доставляют пешие курьеры, поэтому вес и габариты товаров для доставки по клику ограничены, по крайней мере на время тестирования. Каждый заказ застрахован на сумму до 500 тысяч рублей.