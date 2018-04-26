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«Яндекс» и JivoSite включили чат с компаниями в поисковой выдаче

«Яндекс» и бизнес-мессенджер JivoSite рады представили для пользователей новую возможность — сниппет «чат с компанией» в результатах поиска. Теперь клиенты могут связаться с поддержкой или консультантом интернет-магазина и сайта, где установлен чат JivoSite, без перехода на сайт.

JivoSite и «Яндекс» объединились, чтобы сделать общение между организациями и людьми доступным и простым, как в привычном мессенджере. Пользователям «Яндекса» не придется заходить на сайт, чтобы сделать покупку и задать вопрос, а бизнесы смогут сократить свою воронку продаж, получая лиды прямо из поиска.

Как подключить и управлять чатом в поиске?

Зарегистрируйтесь в Jivo и установите код чата на сайте. А если у вас уже установлен чат, то подключите его к «Яндексу» в настройках приложения Jivo. Добавьте сайт в «Яндекс.Вебмастер» и создайте диалог в «Яндекс.Диалогах». В базе знаний Jivo подробно описаны все шаги подключения «Чата с компанией». После подключения, вы сможете включить или выключить чат в поиске, добавить автоматический ответ, подсказки, значок, указать время работы организации и ограничить число страниц, на которых будет показываться чат.

Автор: Анна
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