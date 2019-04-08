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«Яндекс» и Mail.ru Group могут войти в перечень системообразующих предприятий России

Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского» могут включить в перечень системообразующих предприятий. Включение позволит им претендовать на льготные кредиты в обмен на обязательства по экспорту, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Деловой России» в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции.

Список предлагается дополнить 19 компаниями, среди которых также группа «Р-Фарм», владелец которой Алексей Репик является президентом «Деловой России», а также сеть клиник «Медси», розничная сеть DNS, компания в сфере кибербезопасности Group-IB, IT-поставщик Softline, производитель кровельных материалов «Технониколь», разработчик систем безопасности «Аргус-Спектр» и др. Включение в перечень позволит компаниям участвовать в квалификационном отборе производителей федерального значения, который проводит Минпромторг для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), говорится в письме.

По словам Алексея Репика, компании—члены «Деловой России», вошедшие в список, выбирались исходя из амбиций в плане экспорта, а остальные — на основе экспертной оценки значимых для экономики предприятий.

Дмитрий Медведев подписал постановление о господдержке компаний, реализующих КППК, 23 февраля, отбор компаний начался 1 апреля. Участниками программы могут стать предприятия несырьевых и неэнергетических отраслей, готовые взять обязательства по экспорту в обмен на господдержку. Сейчас к системообразующим предприятиям относят почти 200 крупнейших организаций из различных сфер экономики.

В большинстве компаний пока не готовы оценить, как им поможет включение в список системообразующих, хотя и не возражают против этого. IT-компании уже пользуются льготами при экспорте, а включение в перечень будет для них скорее символом признания вклада в экономику, полагают эксперты.

Автор: Анна
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