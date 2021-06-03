Яндекс и Почта России договорились о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме Яндекс и Почта России заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает информационное сотрудничество и взаимодействие в сфере развития информационно-коммуникационных технологий.

Стороны планируют совместные проекты в сферах взаимного интереса — в первую очередь это транспорт, логистика, а также развитие и внедрение продуктов и технологий искусственного интеллекта и работы с данными. Одним из первых совместных проектов станет внедрение Яндекс.Маршрутизации для планирования маршрутов курьеров экспресс-доставки и оптимизации грузовых перевозок от распределительных центров к почтовым отделениям.

Почта России находится на пути цифровой трансформации в первоклассную почтово-логистическую компанию. Почта управляет 42 000 отделений по всей стране, ежегодно обрабатывает около 3 млрд почтовых отправлений, включая доставку товаров электронной коммерции российских и зарубежных интернет-магазинов.