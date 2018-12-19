Яндекс и Покрас Лампас выпустили лимитированную серию Станций

Яндекс и Покрас Лампас выпустили лимитированную серию Яндекс.Станций, расписанных по эскизам художника. В продажу поступит 200 устройств с оригинальным дизайном. Станцию можно будет купить с 13:00 20 декабря в Магазине и музее Яндекса за 14 990 рублей. В этот день посетители магазина смогут пообщаться с Покрасом, который сам представит новую Станцию.

В основе рисунка — цитата сооснователя Яндекса Ильи Сегаловича: «Прогресс неостановим». Покрас Лампас написал фразу для оформления Станции в стиле каллиграфутуризма, или «каллиграфии будущего», который он использует в своих работах. Специалисты вручную нанесли рисунок на каждую Станцию.

«Я верю, что синтез искусства, технологий и новых медиа создаёт новую ступень коммуникации, стирая границы между странами и объединяя мировые культуры. Я горд представить совместный проект с Яндексом. С новой Станцией будущее в наших руках — уже буквально», — говорит Покрас Лампас.

«Нам всегда было интересно узнать, как наши представления о технологичном будущем сочетаются с видением людей из мира искусства. Яндекс.Станция стала идеальным объектом для творческой коллаборации, и мы очень довольны результатом. Покрас Лампас — один из самых заметных современных художников, и его новаторский стиль прекрасно дополнил дизайн нашего передового устройства», — говорит Константин Круглов, директор по экспериментальным продуктам Яндекса.

В честь запуска коллаборации Яндекс и Покрас Лампас выпустили совместный манифест. В нём говорится о будущем, к которому стремятся и создатели новых технологий, и художники, переосмысляющие знакомые формы творчества: «Меняя представление об обыденных вещах вокруг нас, но сохраняя и преумножая их функциональность, мы делаем шаг в новую эпоху». Воплощением этой идеи стала Яндекс.Станция с каллиграфией Покраса Лампаса.