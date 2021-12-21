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Яндекс и рестораны согреют курьеров горячим чаем

В несколько регионов России пришли аномальные морозы - и те, кто будет доставлять онлайн-заказы в такую погоду, смогут согреться горячим чаем. Сервисы Яндекса совместно с ресторанами по всей России станут бесплатно угощать согревающим напитком курьеров-партнёров, которые помогают развозить заказы из Еды и Лавки. Чай можно будет получить в Лавке — попить его там же и отдохнуть или взять с собой и согреться им по дороге во время доставки.

Эта возможность действует во всех Лавках. В дарксторах сервиса курьеры могут не только согреться чаем, но и зарядить телефоны и отдохнуть.

У каждого курьера-партнёра Еды есть карта дружественных ресторанов сервиса, где они также могут отдохнуть и зарядить телефоны. Эта карта теперь показывает адреса ресторанов и Лавок, где можно получить горячий напиток. Рестораны из более чем 50 городов по всей России - от Краснодара до Новосибирска также решили поддержать курьеров в зимний период. В таких заведениях курьеры смогут согреться чаем, кофе, а в некоторых их будут угощать мандаринами или сладостями.

Это не первый раз, когда Еда заботится о курьерах-партнёрах во время сложных погодных условий. Так, в аномальную жару этим летом сервис организовал в нескольких городах пункты бесплатной выдачи воды для курьеров. Этой осенью Еда открыла зоны отдыха для курьеров в Москве и Санкт-Петербурге, в которых можно отдохнуть в любую погоду. Сервис также планирует развивать этот проект в будущем.

Автор: Elvira
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