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Яндекс и Сбербанк создадут совместное предприятие

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Яндекс и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года.

По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Яндекс и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. Десять процентов акций пойдёт на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей Яндекс.Маркета станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике Яндекс и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках Яндекс.Маркета.

Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков продолжит руководить компанией, а также войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от Яндекса и тремя представителями от Сбербанка.

Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд Яндекса и получит рекламно-информационную поддержку Яндекса и Сбербанка. Кроме того, партнёры используют все возможности и накопленный опыт в своих областях, чтобы обеспечить значительный рост Яндекс.Маркета.

Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года.

Компании и сервисы: Сбербанк России, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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