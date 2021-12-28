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Яндекс покупает технологическую платформу сервиса eLama

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eLama
eLama
Контекст (управление и аналитика)

Яндекс инвестирует в развитие рекламной платформы для небольших агентств и предприятий малого и среднего бизнеса. Что бы добиться результата Яндекс покупает технологическую платформу сервиса eLama, он позволит настроить, запустить и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте и других системах. Основные клиенты eLama — представители малого и среднего бизнеса, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы.

Технологическая платформа сохранит бренд eLama и продолжит развиваться в первую очередь в интересах клиентов и партнёров сервиса eLama, который будет и дальше её использовать. Для пользователей eLama ничего не изменится: сервис продолжит работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые, предлагать рекламодателям широкий спектр решений и возможность выбирать наиболее эффективные площадки для размещения.

Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий Яндекса, найти новых клиентов и масштабировать бизнес. Яндекс, в свою очередь, получит технологическую часть сервиса и опытную команду, которая хорошо знает потребности малого и среднего бизнеса и умеет с ним работать. По предварительным данным сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года при согласии ФАС России.

«Рынок России уникален с точки зрения количества рекламных систем и инструментов продвижения в интернете. Зачастую у малого и среднего бизнеса встаёт вопрос выбора эффективного инструмента в их конкретном случае. Мы верим, что для развития бизнес должен иметь доступ ко всему инструментарию продвижения в интернете и уметь выбрать наиболее эффективный. Наша платформа помогает в этом непростом выборе. А агентства и специалисты по маркетингу получают простой доступ к размещению на всех площадках. Вместе с Яндексом мы сможем масштабировать нашу философию, подходы и инструменты на весь рынок»

Генеральный директор eLama Максим Горбачев.

Компании и сервисы: eLama
Автор: Elvira
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