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«Яндекс» ищет продавцов для своего смартфона

«Яндекс» готовится к началу продаж своего первого смартфона. Компания обсуждает соответствующую возможность с рядом ритейлеров. Об этом со ссылкой на близкого к переговорам источника пишут «Ведомости».

Переговоры ведутся с МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и группа «М.видео-Эльдорадо». Участники рынка уже подтвердили факт проведения переговоров.

Первую партию устройства «Яндекс.Телефон» модели YNDX-000SB планировалось импортировать в Россию осенью. По словам источников газеты, обсуждаемая цена аппарата составляла 14 тысяч 999 рублей, однако из-за роста курса доллара она увеличилась до 16 тысяч 999 рублей. При этом отмечается, что договориться о продажах пока не удается: «Яндекс» требует минимальных наценок на смартфоны. По некоторым данным, речь идет о 3-5 процентах, другой источник говорит о 8 процентах.

Новый аппарат «Яндекса» должен стать демонстрацией возможностей поисковика, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Например, «Яндекс» может убрать из работающего на Android аппарата все сервисы Google, чтобы показать пользователю: комфортно существовать в его экосистеме можно и без них, полагает он.

О том, что «Яндекс» готовит собственный смартфон, стало известно в прошлом месяце. Сведения об аппарате «Яндекс.Телефон» с модельным номером YNDX-000SB появились в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

Автор: Анна
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