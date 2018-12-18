Яндекс изучил расходы россиян в ресторанах быстрого питания

Россияне стали гораздо чаще посещать рестораны быстрого питания — за последние 12 месяцев количество платежей за заказы в таких точках выросло в 2 раза по сравнению с этим же периодом годом ранее. Средний чек любителей фастфуда за год почти не изменился и в целом по стране составляет 314 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы пользователей в ресторанах быстрого питания. Учитывались платежи с пластиковых карт сервиса за январь — декабрь 2018 и 2017 годов.

Если смотреть по городам-миллионникам, то в каждом из них уровень интереса жителей к фастфуду различается. Сильнее всего популярность ресторанов быстрого питания выросла в Воронеже, где число платежей за год увеличилось в 2,5 раза. Заметно чаще заказывать фастфуд стали в Уфе и Перми — в каждом из этих городов платежей стало больше в 2,2 раза, а также в Ростове-на-Дону — в 2 раза. В остальных городах-миллионниках количество платежей тоже выросло, правда, не так сильно — на 50–70%. А вот в Москве интерес к фастфуду, наоборот, снизился — в столичных ресторанах число платежей за год уменьшилось в 1,5 раза.

Средние чеки за фастфуд в разных городах-миллионниках также различаются. Больше всего в точках быстрого питания тратят жители Екатеринбурга — 381 рубль в среднем за раз. За год этот показатель вырос на 10%. На втором месте оказались москвичи (371 рубль), на третьем — новосибирцы (347 рублей). А самый маленький средний чек за фастфуд — у пользователей из Воронежа. Он составляет 223 рубля и за год стал меньше на 10%.

Аналитики Яндекс.Денег отмечают тренд: интерес россиян к фастфуду за год вырос, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег. Это можно объяснить тем, что торговые точки регулярно проводят промо-акции. Пример подобной акции — предложение от Burger King и Яндекс.Денег: при заказе на сумму от 349,9 руб. человек получает кэшбэк — 50 баллов рублями на электронный кошелек в Яндекс.Деньгах. Burger King это позволяет привлекать больше посетителей, а людям — заказывать больше или покупать особые бургеры по выгодным ценам.

Если смотреть по конкретным ресторанам — лидерам рынка быстрого питания*, то топ-15 заведений по среднему чеку возглавляет «Папа Джонс» (972 рубля). На втором месте — «Додо Пицца» (580 рублей), на третьем — Pizza Hut (575 рублей). Замыкает рейтинг сеть «Стардог!s», в которой средний чек за заказ составляет 187 рублей.

Рейтинг ресторанов быстрого питания по среднему чеку в 2018 году*, руб.

Папа Джонс — 972 Додо Пицца — 580 Pizza Hut — 575 Му-Му — 426 Теремок — 363 Крошка Картошка — 337 Cinnabon — 316 KFC — 302 Баскин Роббинс — 286 Макдоналдс — 278 Subway — 267 Burger King — 258 Жар-Пицца — 243 Вилка-Ложка — 219 Стардог!s — 187

*В выборку попали рестораны — лидеры российского рынка быстрого питания (исследование РБК, 2017 год).