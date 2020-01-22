Яндекс.Карты помогут малому бизнесу планировать доставку

В веб-версию Яндекс.Карт добавили «Маршруты для малого бизнеса». Инструмент поможет небольшим компаниям с собственной доставкой составлять и оптимизировать маршруты для водителей.

«Маршруты для малого бизнеса» работают на технологиях Яндекс.Маршрутизации — логистической платформы, которую используют крупные транспортные компании и курьерские сервисы.

Базовая версия — бесплатная. Работать с ней просто: логист в любом порядке добавляет на карту адреса, которые нужно посетить курьерам, затем нажимает кнопку «Оптимизировать» и получает маршрут. Можно добавить до 50 адресов, выбрать дату и спланировать доставку на нужный день, а также переслать готовый маршрут на телефон курьера. Он откроется в приложении Яндекс.Карт.

Алгоритм «Маршрутов для малого бизнеса» умеет рассчитывать, какой путь короче и займёт меньше времени. Чтобы выдать оптимальный результат, он перебирает все возможные комбинации заданных мест, учитывая прогноз загруженности дорог.

Инструмент подходит компаниям с небольшим числом штатных или наёмных водителей. Например, магазинам, кафе и химчисткам, которые развозят заказы по городу или нескольким районам.

После оптимизации время в пути уменьшается на 15-20%

«Такая автоматизация нужна множеству небольших компаний, — рассказывает Данил Шелехов, руководитель Яндекс.Маршрутизации. — Каждый день 10 тысяч пользователей Яндекс.Карт строят маршруты по нескольким адресам. Большинство — предприниматели и логисты. Они планируют доставку, вручную сравнивая десятки маршрутов. Новый инструмент облегчит их труд и привлечёт внимание к Маршрутизации».

Яндекс.Маршрутизация — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 году. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчётах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.