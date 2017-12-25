Яндекс.Касса и Бизнес.Ру позаботились о микробизнесе

Яндекс.Касса и Бизнес.Ру предложили малому и микробизнесу новое решение для приёма платежей в полном соответствии с 54-ФЗ — законом об онлайн-кассах. Сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» позволяет использовать одну кассу для выдачи чеков как в офлайн-, так и в интернет-магазине. Для этого он связывает контрольно-кассовую технику (ККТ) магазина с платёжным решением Яндекс.Кассы. Сервис Бизнес.Ру поддерживает печать до 7200 чеков в час на одном ККТ и совместим почти со всеми кассовыми программами.

«Для клиентов Яндекс.Кассы решение Бизнес.Ру стоит 3600 рублей в год, без учёта стоимости покупки оборудования. Невысокая цена и совместимость с недорогими моделями ККТ делают это решение доступным даже компаниям из микробизнеса, которые не всегда могут купить дорогую кассу или программное обеспечение. С новым сервисом от Яндекс.Кассы и Бизнес.Ру затраты интернет-магазина на оборудование для работы по 54-ФЗ могут быть до 2,5 раза меньше, чем при аренде ККТ», — говорит Александр Куроптев, руководитель проекта подготовки к 54-ФЗ в Яндекс.Кассе.

Через решение Бизнес.Ру клиенты Яндекс.Кассы могут подключить любую из 70 моделей ККТ от девяти производителей: АТОЛ, Штрих-М, Дримкас, Эвотор, Счётмаш, Инкотекс, Искра, Умка, СтарРус. Компания может выбрать самую простую кассу или настроить ту, что уже используется в офлайн-магазине для печати бумажных чеков. Затем нужно установить программное обеспечение Бизнес.Ру, выполнить несложную настройку — и можно принимать оплату с выдачей чеков в онлайне.

«С 1 июля 2017 года онлайн-платежи нужно принимать по новым правилам — это влечёт за собой дополнительные расходы на специальные кассы. Если для обычной розницы всё было более или менее привычно, то интернет-магазинам пришлось перестраиваться. И для многих предпринимателей из малого и микробизнеса цена решений для работы по 54-ФЗ оказалась сопоставима с их прибылью от онлайн-продаж. „Бизнес.Ру Онлайн-Чеки“ предлагает выгодную альтернативу — использовать уже имеющиеся кассы. Это позволит не отказываться от онлайн-продаж и не уходить в тень небольшим интернет-магазинам», — говорит Александр Галкин, руководитель проекта Бизнес.Ру.

После вступления в силу 54-ФЗ решением Яндекс.Кассы для фискализации онлайн-продаж воспользовалось около 20% от всех её клиентов. Большинство магазинов используют сервисы аренды ККТ: среди крупнейших ритейлеров их доля доходит до 90%. У небольших магазинов решения по аренде ККТ менее популярны: их выбрали только 65% таких клиентов Кассы. При этом большая часть микробизнеса по-прежнему работает без касс, ожидая появления недорогого сервиса. Сейчас Яндекс.Касса предлагает клиентам четыре решения для работы по 54-ФЗ, которые в общей сложности объединяют около 80 моделей ККТ для самых разных категорий магазинов — от самых небольших до онлайн-гипермаркетов.