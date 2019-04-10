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Яндекс.Касса и Data Insight: геймеры переводят друг другу 11,6 млрд рублей в год

Яндекс.Касса и Data Insight проанализировали денежные переводы геймеров на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts. Пользователи переводили деньги другим людям в качестве платы за игровые объекты и в виде донатов (пожертвований) за игровые трансляции. Годовой оборот таких переводов составил 11,6 млрд рублей. Средний перевод — 350 рублей.

Около 18 млн человек покупают игровые объекты у других людей или переводят донаты стримерам через социальные платформы — это каждый четвертый пользователь интернета в России в возрасте от 14 до 54 лет. Каждый из них платит за игровые объекты в среднем три раза в месяц и столько же раз отправляет донаты стримерам. При этом большая часть таких пользователей также платит в социальных каналах за различные товары и услуги. Чаще всего это одежда, обувь, электроника и аренда жилья. Только 2,5 млн человек не тратятся ни на что другое в социальных онлайн-каналах, кроме игрового контента.

Аудитория стримеров и продавцов игровых объектов составляет около 3 млн человек. Почти две трети из них (62%) зарабатывают в социальных каналах только на стриминге и продажах игрового контента, более трети (38%) — предлагают также товары и услуги, не связанные с играми.

У Steam и YouTube самые большие доли пользователей, которые платят за игровой контент и переводят донаты, — 39% и 38% соответственно. Третье место досталось Twitch, на который приходится около 15% таких геймеров.

Каждый пятый пользователь, который платил за игровой контент или отправлял донаты стримерам, не намерен продолжать делать это в будущем (19%). Подавляющее большинство геймеров (81%) останавливаться не планируют.

Автор: Анна
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