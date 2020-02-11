Яндекс.Касса и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям

Компания Huawei запустила продажи смартфонов и другой электроники с оплатой через сервис Яндекс.Кассы «Заплатить по частям». С его помощью покупатели могут оформить онлайн-заем на покупку товара за считанные минуты.

Чтобы оформить заем, покупателю достаточно добавить товар в корзину, выбрать оплату по частям, подходящие условия займа и заполнить короткую анкету. На одобрение заявки уходит несколько минут. После этого нужно только подтвердить смс-кодом свое согласие с условиями займа — и готово. Магазин сразу получит все деньги за покупку, а пользователь сможет оплатить ее равными частями за несколько месяцев. При покупке до 27 февраля 2020 года на любой из российских онлайн-площадок Huawei будет действовать четырехмесячный льготный период, за который можно погасить заем без переплаты.

Оплата по частям на сайтах Huawei доступна любому гражданину РФ в возрасте 18-65 лет с постоянным доходом. Для оформления покупки пользователю понадобятся паспорт и мобильный телефон, на который придет смс-код. Сумма заказа должна быть в пределах от 3000 до 150 000 рублей.

Исследование Яндекс.Кассы показало, что чаще всего россияне оформляют займы на товары для дома, образовательные услуги, бытовую технику, ювелирные украшения и электронику. В среднем за раз пользователи берут в долг около 26 000 рублей на срок до 6 месяцев. Среди товаров и услуг, которые люди оплачивают с помощью займов, электроника входит в топ-3 по среднему чеку (34 000 рублей) — ее опережают только турпутевки (72 000 рублей).

«Возможность оплаты по частям — это драйвер роста продаж для интернет-магазинов электроники и других онлайн-площадок, у которых средний чек за покупки начинается от 3000 рублей. Далеко не каждый пользователь готов сразу отдать такую сумму за товар или услугу. Но когда можно заплатить с отсрочкой, решиться на покупку проще», — говорит Илья Назаров, руководитель направления кредитования Яндекс.Кассы.