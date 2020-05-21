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Яндекс.Касса и Сбербанк подключили «Газпром нефть» к B2B-платежам

Компания «Газпром нефть» стала принимать оплату от корпоративных партнеров через B2B-платежи. Это сервис Яндекс.Кассы и Сбербанка для расчета между организациями. Теперь компании, которые работают с «Газпром нефтью», смогут пополнять топливные счета со своих расчетных счетов. Эта возможность доступна любой организации, у которой есть счет в Сбербанке.

Воспользоваться новой услугой можно на сайте opti-24.com. Для этого нужно войти в личный кабинет и выбрать пополнение топливного счета клиента с банковского расчетного счета. Дальше пользователь выбирает оплату через Сбербанк Бизнес Онлайн, авторизуется в интернет-банкинге и подтверждает платеж — с помощью смс-пароля или токена. Вводить реквизиты компании «Газпром нефть» не нужно — они автоматически добавляются в платежное поручение. Сразу после оплаты «Газпром нефть» получает уведомление о платеже и информацию о юрлице покупателя для закрывающих документов — и мгновенно пополняет топливный счет клиента.

«Классическая оплата B2B-счетов занимает до трех банковских дней, потому что сильно зависит от размеров компаний и скорости работы их бухгалтерий. Наш сервис поможет сократить срок расчета между “Газпром нефтью” и ее корпоративными партнерами всего до нескольких минут. Подключение компании к B2B-платежам — важное событие для всего B2B-рынка. С “Газпром нефтью” сотрудничают тысячи корпоративных клиентов, и теперь любой из них сможет мгновенно пополнить топливный счет, не ожидая подолгу, пока пройдет оплата, и не тратя время на оформление платежек», — говорит Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег.

«При создании сервиса "B2B-платежи" нашей целью было обеспечить корпоративным клиентам высокую скорость проведения операций и максимальное удобство с точки зрения пользовательского опыта. В этом мы ориентировались на процесс онлайн-покупок в интернет-магазинах. Благодаря совместному проекту с Яндекс.Кассой нам удалось создать решение, которое позволяет не только облегчить и ускорить онлайн-покупки и взаиморасчеты юридических лиц, но и становится платформой для новых клиентских решений крупнейших российских компаний. Мы рассчитываем, что сервис "B2B-платежи" станет одним из самых востребованных видов расчета в корпоративном бизнесе», — говорит Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

«Новый сервис позволяет компаниям пополнять топливный счет моментально — так же быстро, как физическим лицам. Транзакции проходят в любое время и с любого устройства, а это значит, что корпоративный транспорт — логистические компании, такси, медицинские службы — продолжит выполнять свою работу. Таким образом, мы снижаем риск простоя транспорта и помогаем бизнесу оставаться максимально эффективным», — говорит Алексей Бобров, глава департамента клиентских решений компании «Газпром нефть».

Яндекс.Касса и Сбербанк запустили «B2B-платежи» в октябре 2018 года. Средняя сумма платежа через сервис сегодня составляет 26 тыс. рублей. За год через сервис было оплачено покупок на сумму свыше 140 млн рублей. Среди клиентов B2B-платежей — операторы сотовой связи, ретейлеры, ИТ-компании, в числе которых — МТС, OZON.travel, «Мой Агент», Nethouse, NetByNet, «Ситилинк» и многие другие. Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, работающие с корпоративными клиентами.

Автор: Анна
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