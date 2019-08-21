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Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет изучил спрос россиян на школьные товары

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета выяснили, как изменился спрос россиян на школьные товары перед новым учебным годом и сколько люди на них тратят. Учитывались переходы пользователей Маркета по предложениям таких товаров, а также их платежи через Яндекс.Кассу за покупки к школе.

На Маркете пользователи стали активнее интересоваться школьными товарами в конце первого летнего месяца. С 24 июня по 29 июля спрос вырос почти в 1,5 раза. Вторая волна была с 29 июля по 12 августа. В этот период спрос увеличился на 20% и продолжает стабильно держаться на высоком уровне.

По данным Яндекс.Кассы, на книги и учебники россияне тратили в среднем по 475 рублей — это на 9% меньше, чем летом 2018 года. Расходы пользователей на канцтовары, рюкзаки и ранцы тоже сократились — на 5%, до 2426 рублей.

Если смотреть по регионам страны, то этим летом больше всего на книги и учебники тратили жители Центрального федерального округа — в среднем по 580 рублей. Самые маленькие средние чеки были у пользователей на Юге России — 359 рублей. А вот расходы на канцтовары, рюкзаки и ранцы, наоборот, в ЮФО оказались самыми высокими — южане платили за них в среднем по 3009 рублей. Самый маленький средний чек за такие товары был в Сибири — 1422 рубля.

Рейтинг федеральных округов по среднему чеку за канцтовары, рюкзаки и ранцы, руб.

  1. ЮФО — 3009
  2. СКФО — 2990
  3. ПФО — 2881
  4. ЦФО — 2771
  5. СЗФО — 2750
  6. ДФО — 2044
  7. УФО — 1884
  8. СФО — 1422

Рейтинг регионов по среднему чеку за книги и учебники, руб.

  1. ЦФО — 580
  2. ДФО — 473
  3. СЗФО — 471
  4. УФО — 450
  5. СФО — 409
  6. ПФО — 405
  7. СКФО — 397
  8. ЮФО — 359

Для подсчета средних чеков учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу.

На Маркете среди школьных товаров наибольшей популярностью пользовались рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались пользователи Маркета в августе, составила почти 3900 рублей. Самым привлекательным для родителей оказался бренд Herlitz — на предложения таких рюкзаков пришлось 20% спроса. Второе место занял бренд BRAUBERG (14%), третье — Hummingbird. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали на Маркете рюкзаки со светоотражающими элементами.

Спрос пользователей Маркета на рюкзаки и ранцы оказался примерно одинаковый, несмотря на то, что эти товары отличаются друг от друга. Ранец более жесткий и сохраняет форму даже под тяжестью учебников. При этом нагрузка равномерно распределяется на весь позвоночник ребенка. У рюкзака же плотная спинка, но стенки мягкие.

Автор: Анна
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