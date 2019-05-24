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Платежи RSS

Яндекс.Касса изучила индивидуальных предпринимателей России

За прошедший год Яндекс.Кассу подключили около 15 000 индивидуальных предпринимателей. В результате число ИП, принимающих платежи с помощью сервиса, превысило 40 000. Ко Дню предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, аналитики Яндекс.Кассы составили собирательный портрет ИП. В исследовании учитывались данные о платежах пользователей, которые бизнесмены приняли через сервис за январь 2017 — май 2019 года.

В 2019 году количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, по данным исследования Федеральной службы информации РФ. Количество ИП, которые принимают платежи через Яндекс.Кассу, с 2018 года увеличилось примерно на 56%. Около половины ИП — партнеров Кассы продают на своих онлайн-площадках одежду, обувь, аксессуары, сувениры, товары для хобби, товары для дома и сада, игры и другой развлекательный контент, а также предлагают тренинги и мастер-классы.

Топ-5 категорий сайтов ИП:

  • Магазины одежды и обуви,
  • Магазины товаров для дома и сада,
  • Магазины сувениров, аксессуаров, товаров для хобби,
  • Площадки мастер-классов и тренингов,
  • Сервисы игр и другого развлекательного контента.

Категории сайтов с онлайн-оплатой, в которых, по данным Яндекс.Кассы, зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей.

Декабрь — самый удачный месяц для предпринимателей. По данным Яндекс.Кассы, в 2018 году именно на него пришлось 11% от всех онлайн-продаж ИП за год. А вот в январе, июне и июле было относительное затишье — в каждый из этих месяцев продажи составили примерно 7%. Так что в отпуск российским бизнесменам лучше всего отправляться именно в эти периоды.

Через Яндекс.Кассу покупатели чаще всего рассчитываются с предпринимателями с помощью банковских карт — на них приходится около 73% платежей.

Интересно отметить, что больше всего денег в среднем за раз получают от клиентов предприниматели, которые оказывают охранные и детективные услуги. Средний чек за них через Яндекс.Кассу — 19 000 рублей. Но бизнесменов, которые специализируются на таких дорогих услугах, не много — менее 0,5% от тех, кто работает с Кассой. А меньше всего денег в среднем за раз получают от клиентов предприниматели, которые владеют сайтами объявлений — например, досками частных объявлений, сервисами для поиска работы, недвижимости, репетиторов. На таких площадках средний платеж через Кассу составляет 203 рубля.

Автор: Анна
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