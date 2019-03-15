Яндекс.Касса изучила онлайн-платежи за товары и услуги

Аналитики Яндекс.Кассы изучили, как с помощью выставленных счетов компании принимают онлайн-платежи за товары и услуги. Учитывались данные об оплате по счетам, которые компании отправляли клиентам по электронной почте, в мессенджерах или через смс — например, прямо в процессе чата с покупателем или во время разговора с ним по телефону. Услугой выставления счетов пользуются более 7000 компаний, подключенных к Яндекс.Кассе. Около 1000 из них предлагают товары и услуги онлайн, не имея собственного сайта.

Способы выставления счетов

В 2018 году через Яндекс.Кассу компании выставили покупателям около 1,5 млн счетов. 58% из них — по электронной почте, 31% — через мессенджеры, 11% — в смс. Среди этих трех методов наибольший потенциал роста у мессенджеров. Доля счетов, которые были выставлены через них, увеличилась с менее чем 5% в 2017 до 31% в 2018 году. Но самая большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту.

Онлайн-продажи без сайта

12% компаний, которые используют сервис выставления счетов Яндекс.Кассы, не имеют собственного сайта. Такие компании обычно предлагают товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они проводят по выставленным счетам.

Что продают по выставленным счетам

Чаще всего сервис выставления счетов используют компании, торгующие товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов.

Какие товары и услуги чаще всего оплачиваются по счетам, выставленным по почте, в мессенджерах или по смс

Товары для дома и сада Одежда и обувь Сувениры, аксессуары, товары для хобби Оборудование Мастер-классы, тренинги Продукты Товары для спорта и туризма Кино, музыка и другой цифровой контент Косметика, товары для здоровья Услуги образовательных учреждений

Компании расположены в порядке убывания оборота платежей по счетам, выставленным с помощью Яндекс.Кассы.

Что представляет собой электронный счет

Компании могут собрать заказ в личном кабинете Яндекс.Кассы, указав состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой, в которой будут все используемые продавцом методы оплаты — от электронных кошельков и банковских карт до наличных, которыми можно заплатить через терминальные сети. После того, как покупатель оплатит счет, информация об этом появится у продавца в личном кабинете Яндекс.Кассы.