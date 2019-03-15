+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Касса изучила онлайн-платежи за товары и услуги

Аналитики Яндекс.Кассы изучили, как с помощью выставленных счетов компании принимают онлайн-платежи за товары и услуги. Учитывались данные об оплате по счетам, которые компании отправляли клиентам по электронной почте, в мессенджерах или через смс — например, прямо в процессе чата с покупателем или во время разговора с ним по телефону. Услугой выставления счетов пользуются более 7000 компаний, подключенных к Яндекс.Кассе. Около 1000 из них предлагают товары и услуги онлайн, не имея собственного сайта.

Способы выставления счетов

В 2018 году через Яндекс.Кассу компании выставили покупателям около 1,5 млн счетов. 58% из них — по электронной почте, 31% — через мессенджеры, 11% — в смс. Среди этих трех методов наибольший потенциал роста у мессенджеров. Доля счетов, которые были выставлены через них, увеличилась с менее чем 5% в 2017 до 31% в 2018 году. Но самая большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту.

Онлайн-продажи без сайта

12% компаний, которые используют сервис выставления счетов Яндекс.Кассы, не имеют собственного сайта. Такие компании обычно предлагают товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они проводят по выставленным счетам.

Что продают по выставленным счетам

Чаще всего сервис выставления счетов используют компании, торгующие товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов.

Какие товары и услуги чаще всего оплачиваются по счетам, выставленным по почте, в мессенджерах или по смс

  1. Товары для дома и сада
  2. Одежда и обувь
  3. Сувениры, аксессуары, товары для хобби
  4. Оборудование
  5. Мастер-классы, тренинги
  6. Продукты
  7. Товары для спорта и туризма
  8. Кино, музыка и другой цифровой контент
  9. Косметика, товары для здоровья
  10. Услуги образовательных учреждений

Компании расположены в порядке убывания оборота платежей по счетам, выставленным с помощью Яндекс.Кассы.

Что представляет собой электронный счет

Компании могут собрать заказ в личном кабинете Яндекс.Кассы, указав состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой, в которой будут все используемые продавцом методы оплаты — от электронных кошельков и банковских карт до наличных, которыми можно заплатить через терминальные сети. После того, как покупатель оплатит счет, информация об этом появится у продавца в личном кабинете Яндекс.Кассы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 марта / Комментарии
QIWI добавил персонализацию на страницу оплаты

QIWI добавил персонализацию на страницу оплаты

Интернет-магазины теперь могут сами выбирать оформление страницы для приема платежей. QIWI Касса предоставляет возможность адаптировать страницу оплаты под сайт компании.

далее →

27 февраля / Комментарии
Яндекс.Касса признана лучшим платежным провайдером 2019 года

Яндекс.Касса признана лучшим платежным провайдером 2019 года

Яндекс.Касса получила международную премию Merchant Payments Ecosystem (МРЕ) в номинации Best PSP — лучший платежный провайдер по версии 2019 года.

далее →

26 февраля / Комментарии
QIWI обновила приложение кошелек: пользователям доступна оплата через Google pay и Samsung pay

QIWI обновила приложение кошелек: пользователям доступна оплата через Google pay и Samsung pay

Компания QIWI обновила приложение QIWI Кошелек. Все изменения были внесены с учетом пожеланий пользователей мобильного сервиса. 

далее →

25 февраля / Комментарии
Число онлайн-переводов в России выросло в 1,5 раза

Число онлайн-переводов в России выросло в 1,5 раза

Россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса.

далее →

14 февраля / Комментарии
Яндекс.Касса поможет сайтам принимать оплату через приложение и интернет-банкинг Тинькофф

Яндекс.Касса поможет сайтам принимать оплату через приложение и интернет-банкинг Тинькофф

Яндекс.Касса предложила интернет-магазинам новую возможность — принимать платежи через Тинькофф Банк. Это позволит онлайн-площадкам выставлять электронные счета тем покупателям, которые предпочитают платить не на сайте магазина, а через мобильное приложение банка или в личном кабинете интернет-банкинга.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!