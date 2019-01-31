Яндекс.Касса подключила магазины аэропорта Шереметьево к WeChat Pay

Яндекс.Касса стала партнёром сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann. Теперь 54 магазина беспошлинной розничной торговли на территории международного аэропорта Шереметьево принимают оплату через WeChat Pay. Это сервис, который работает как электронный кошелёк на базе китайского мессенджера WeChat. Новая возможность позволит туристам из Китая, которые пользуются этим мессенджером, оплачивать покупки привычным способом в магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann.

«Нам важно предоставить и покупателям, и продавцам удобную возможность для расчётов друг с другом. Поэтому мы подключили магазинам торговой сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann приём оплаты через WeChat Pay — платёжную систему популярного мессенджера в Китае. Теперь китайские туристы смогут оплачивать покупки в России так же быстро, привычно и безопасно, как и у себя на родине», — говорит Анна Мурзина, руководитель направления зарубежного развития бизнеса Яндекс.Кассы.

«Шереметьево — лидер среди российских аэропортов по пассажиропотоку из Китая, как основному, так и транзитному. Китайские покупатели — ключевая аудитория для нашей торговой сети. Расширение платёжных возможностей для клиентов является обязательным условием качественного обслуживания в наших магазинах. Учитывая разнообразные функции и популярность WeChat в Китае, мы видим в этом мессенджере серьёзный коммерческий потенциал. Надеемся, сотрудничество с Яндекс.Кассой будет долгим и успешным для обеих сторон», — говорит Виталий Бавин, Генеральный директор сети Sheremetyevo Duty Free Heinemann (АО «Империал Дьюти Фри»).

Оплата покупок через WeChat Pay происходит бесконтактно по QR-кодам. Покупатель открывает WeChat в своём смартфоне и генерирует в мессенджере такой код на сумму покупки. Затем продавец сканирует этот QR-код на кассе, а клиент просто подтверждает платёж в своём телефоне. Комиссии с покупателя за оплату этим способом нет.

Шереметьево — единственный европейский авиахаб, который обслуживает сразу 8 китайских авиакомпаний. Аэропорт занимает первое место в мире по трансферу между Китаем и Европой: в 2018 году более 1 млн 190 тыс. пассажиров осуществили перелёт с пересадкой в Шереметьеве — это на 13,4% больше по сравнению с 2017 годом. В 2018 году пассажиропоток между аэропортом Шереметьево и Китаем превысил 2 млн 362 тыс. человек, что на 14% больше, чем годом ранее.

Sheremetyevo Duty Free Heinemann — крупнейшая сеть магазинов беспошлинной торговли на территории аэропортов России. Сеть включает в себя 54 торговые точки в терминалах A, B, D, E, F Шереметьева. В магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann можно купить парфюмерию, косметику, алкоголь, одежду, часы, ювелирные украшения и многое другое.

По данным WeChat, каждый месяц мессенджером пользуются 1 млрд человек, а сервисом WeChat Pay — 900 млн человек. Платежи через WeChat Pay сегодня принимают 1 млн торговых точек по всему миру.

С помощью Яндекс.Кассы принимать оплату через WeChat Pay может любая компания. Для этого достаточно подписать договор с платёжным решением и установить его Android-приложение на смартфон или планшет. Через это приложение можно генерировать и сканировать QR-коды для приёма оплаты.