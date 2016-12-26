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Яндекс.Касса подключит сайты и приложения к Apple Pay

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Apple Pay
Apple Pay
Электронные деньги

С помощью Яндекс.Кассы компании теперь могут принимать бесконтактные платежи через Apple Pay. Новый способ оплаты можно добавить как на сайт, так и в мобильное приложение. В обоих случаях это позволит людям платить за покупки одним касанием — с помощью Touch ID.

Услуга подойдёт интернет-магазинам, онлайн-сервисам и любому другому бизнесу, в котором важен простой и быстрый процесс оплаты. Настроить приём платежей через Apple Pay в мобильном приложении клиенты Яндекс.Кассы могут самостоятельно, используя SDK. Для добавления нового способа оплаты на сайт Касса предоставит подробную инструкцию. С конца прошлого года Касса выступает провайдером платежей через Apple Pay в приложениях Яндекса — Такси, КиноПоиске и Штрафах. В феврале такая оплата появится в онлайн-магазине re:Store. Всего с декабря 2016 года заявку на подключение этого способа платежа через Яндекс.Кассу подали 2000 компаний.

«Бесконтактная оплата быстро завоёвывает популярность у российских пользователей. Сегодня платить таким образом можно повсеместно — в магазинах, ресторанах, общественном транспорте, на автозаправках, — говорит Александр Магомедов, коммерческий директор Яндекс.Денег. — Возможность бесконтактного платежа на сайте или в приложении может стать доводом в пользу спонтанной онлайн-покупки или покупки на ходу. Тут всё происходит так же просто, как в офлайне: одно касание Touch ID на смартфоне — и оплата прошла».

Результаты опроса аналитического центра НАФИ говорят о том, что в конце прошлого года о бесконтактной оплате с мобильного знали 65% россиян. По данным Яндекс.Денег, 33% бесконтактных платежей приходится на суммы менее 100 рублей, 45% — от 100 до 500 рублей, 22% — свыше 500 рублей. В среднем за раз пользователи платят бесконтактно 640 рублей.

Apple Pay был запущен в России осенью 2016 года. Платить через Apple Pay могут пользователи смартфонов iPhone 6 и выше, а также планшетов iPad Pro, Air2, mini 3 и более новых моделей. Доступны также платежи в Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с системой macOS Sierra. В этом случае подтвердить платеж можно с iPhone 6 и выше или с Apple Watch. Пользователям Яндекс.Денег платежи через Apple Pay стали доступны в ноябре 2016 года. Чтобы платить через Apple Pay, нужно добавить в Apple Wallet карту Яндекс.Денег — пластиковую или виртуальную. Сделать это можно через приложение Apple Wallet или Яндекс.Деньги для iOS. С ноября 2016 года 67% владельцев кошельков, плативших бесконтактно, использовали виртуальную карту Яндекс.Денег.

Компании и сервисы: Apple Pay, Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса, re:Store
Автор: Анна
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