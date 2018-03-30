Яндекс.Касса поможет интернет-магазинам принимать оплату по частям

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины теперь могут подключить новую возможность — «Заплатить по частям». Это позволит магазинам продавать товары и услуги в кредит или рассрочку, а покупателям поможет решиться на более дорогую покупку. Новый способ оплаты подойдёт любым онлайн-площадкам: магазинам мебели или детских товаров, сервисам авиабилетов или турпутёвок.

На сайте магазина, подключившего новую возможность, рядом с товаром будет показываться информационный блок с подсказкой о том, как оплатить покупку равными частями за несколько месяцев. Выдача кредита или рассрочки происходит онлайн за несколько минут — достаточно заполнить простую форму на витрине Яндекс.Кассы.

Для подтверждения покупки человеку нужно будет ввести смс-код. Дальше деньги будут каждый месяц автоматически списываться из кошелька в установленный день оплаты. Пользователям не придётся постоянно думать о погашении долга, достаточно своевременно пополнять кошелёк. Это можно сделать переводом из другого электронного кошелька, с банковской карты, через онлайн-банкинг или наличными. Если у пользователя ещё нет кошелька, он будет создан в процессе оформления покупки в кредит или рассрочку. В кошельке человек сможет посмотреть, сколько платежей уже было и какую сумму осталось внести, а также досрочно погасить кредит.

«У всех бывают ситуации, когда сложно решиться на дорогую покупку и сразу выделить из бюджета крупную сумму. Сервис „Заплатить по частям“ пригодится в тот момент, когда человек решается на покупку спонтанно. Например, в период выгодной акции у покупателя может не оказаться нужной суммы. Товар или услугу вы получаете сразу после оформления, а оплачивать начинаете только через 30 дней. Это удобно, поэтому человек наверняка вернётся в магазин за следующей покупкой», — говорит Юлия Горелова, начальник департамента по развитию платёжного бизнеса Яндекс.Денег.

Подключить новую возможность просто. Если магазин уже работает с Яндекс.Кассой, ему достаточно добавить на свой сайт кнопку «Заплатить по частям». Новые клиенты могут настроить этот способ оплаты через единый протокол при подключении к Кассе. Партнёр Яндекс.Кассы в этом проекте — сервис Paylate.