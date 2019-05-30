Яндекс.Касса поможет россиянам оплачивать покупки в Турции рублями
Миллионы россиян смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Яндекс.Кассы и турецкого банка Isbank. В Турции с ним работают больше 10 000 интернет-площадок. В рамках нового сотрудничества Isbank станет подключать компаниям-партнерам прием оплаты через Яндекс.Кассу.
Яндекс.Касса позволит оплачивать покупки на турецких сайтах самыми разными способами — например, из кошелька в Яндекс.Деньгах или привязанной к нему картой любого банка, картой платежной системы «МИР», через мобильный либо интернет-банкинг Сбербанка или Альфа-Банка. Таким образом, возможность рассчитываться рублями за покупки в Турции стала доступна сразу миллионам россиян: по данным на 2018 год, в Яндекс.Деньгах зарегистрировано 46 млн кошельков, услугами Сбербанка и Альфа-Банка пользуются более 100 млн клиентов.
Для покупателя процесс оплаты через Яндекс.Кассу на турецком сайте выглядит так же, как на российской площадке. Яндекс.Касса показывает стоимость покупки в рублях и в них же списывает нужную сумму из электронного кошелька или, например, с банковской карты.
«Сотрудничество с Isbank — большой шаг вперед для Яндекс.Кассы. Нам важно предоставить пользователям возможность удобно и безопасно платить за покупки как в российских, так и в иностранных интернет-магазинах. Турция пользуется большой популярностью у российских туристов. Теперь они могут оплачивать покупки в этой стране так же привычно, как в России», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор Яндекс.Денег.
«Сотрудничество с Яндекс.Кассой станет значимой частью нашего вклада в улучшения торговых отношений между Россией и Турцией, ведь мы упрощаем процесс оплаты для российских клиентов турецких авиакомпаний, туристических агентств и интернет-магазинов. Мы продолжим увеличивать количество продуктов и услуг, которые ориентированы на клиентов за пределами Турции», — говорит Ялчын Сезен, заместитель генерального директора Isbank.
«Онлайн-покупки становятся все более популярными у россиян, и держатели карт „Мир“ не исключение. Поэтому для нас также важно обеспечить не только возможность снятия наличных и оплаты покупок в офлайне, но и интернет-эквайринг национальных платежных карт. Благодаря новому проекту наших партнеров Яндекс.Кассы и Isbank география покупок миллионов держателей карт „Мир“ расширится, а процесс оплаты останется таким же простым, как на российских онлайн-площадках. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество позволит предоставить держателям карт „Мир“ новые возможности», — говорит Максим Лазырин, коммерческий директор платежной системы «Мир».