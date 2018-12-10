Яндекс.Касса поможет сайтам принимать оплату через приложение и интернет-банкинг Тинькофф

Яндекс.Касса предложила интернет-магазинам новую возможность — принимать платежи через Тинькофф Банк. Это позволит онлайн-площадкам выставлять электронные счета тем покупателям, которые предпочитают платить не на сайте магазина, а через мобильное приложение банка или в личном кабинете интернет-банкинга. Оба способа удобны тем, что человеку не нужно вводить данные банковской карты. Новая услуга поможет интернет-магазинам ускорить и упростить процесс оплаты покупок для клиентов Тинькофф Банка — а значит, повысить конверсию платежей.

Ежемесячно в интернет-банке Тинькофф на клиентов из числа физлиц приходится около 2 млн платежей и переводов, примерно 1,5 млн операций самообслуживания. Количество активных пользователей мобильного приложения Тинькофф в день составляет около 1,1 млн человек, в месяц — 3,1 млн, которые совершают 62 млн сессий.

«Чем удобнее для покупателя процесс оплаты, тем выше вероятность, что он завершит сделку. Поэтому Яндекс.Касса постоянно расширяет выбор методов приема платежей, доступных интернет-магазинам. Так мы помогаем повысить конверсию и продажи. Прием платежей через Тинькофф Банк — это возможность упростить процесс покупки для нескольких миллионов потенциальных покупателей, которые пользуются картами этого банка», — говорит Юлия Горелова, руководитель департамента по развитию платежного бизнеса Яндекс.Кассы.

«В рамках последовательного развития экосистемы Тинькофф мы постоянно расширяем возможности нашего мобильного приложения и интернет-банка, которые регулярно признаются лучшими в соответствующих категориях на российском и глобальном уровне. Сотрудничество с Яндекс.Кассой — одним из наших старейших и крупнейших партнеров — позволит Тинькофф Банку предоставить своим клиентам еще один быстрый, удобный и безопасный инструмент оплаты товаров и услуг в повседневной жизни», — комментирует Сергей Хромов, руководитель Управления платежей и переводов Тинькофф Банка.

Помимо Тинькофф Банка, с помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины могут также принимать оплату через интернет-банкинги Сбербанка и Альфа-Банка. В целом интернет-банкинги пользуются популярностью у россиян — с их помощью платят 87,2% респондентов (данные исследования Mediascope на 2018 год, российские пользователи интернета 18–55 лет). Опыт оплаты онлайн-заказов через интернет-банкинг есть у 52,4% пользователей. Покупки в заграничных интернет-магазинах таким способом оплачивают 32,1% опрошенных, билеты в кино и на концерты — 32%, билеты на самолеты и поезда — 29,2%.

Для покупателя процесс оплаты заказа на онлайн-площадке, принимающей платежи через Тинькофф Банк, выглядит следующим образом. После оформления покупки человек попадает на страницу с разными способами оплаты и выбирает Тинькофф Банк. Дальше открывается страница банка, на которой пользователь вводит свой мобильный номер. Банк идентифицирует клиента по указанному телефону и присылает ему пуш-уведомление для подтверждения платежа в мобильном приложении Тинькофф. Если сообщение от банка не приходит — открывается страница, на которой можно авторизоваться в личном кабинете интернет-банкинга Тинькофф и там рассчитаться за покупку. При платеже как в приложении, так и в интернет-банкинге не нужно вводить данные банковской карты или смс-пароль от банка. Комиссии с покупателя за оплату через Тинькофф Банк нет. За раз можно потратить таким образом до 500 тыс. рублей.

Чтобы принимать платежи через Тинькофф Банк, интернет-магазину прежде всего нужно заключить договор с Яндекс.Кассой. Если компания уже работает с платёжным решением, для подключения этого способа оплаты ей нужно перейти на API Яндекс.Кассы новейшей версии. Для интернет-магазинов, которые уже это сделали, приём платежей через Тинькофф Банк включится автоматически. Если этого не произойдёт, компания сможет настроить новую возможность через менеджера Яндекс.Кассы.