Яндекс.Касса поможет торговым точкам принимать оплату через WeChat Pay

В Яндекс.Кассе появился новый способ приёма платежей — через WeChat Pay. Это платёжный сервис, который работает на базе популярного китайского мессенджера WeChat. Новая возможность пригодится торговым точкам, которые работают с китайскими туристами или намерены делать это в будущем.

По данным WeChat, каждый месяц мессенджером пользуются более 1 млрд человек, а сервисом WeChat Pay — 800 млн. Платежи через WeChat Pay сегодня принимают миллионы торговых точек по всему миру.

«Яндекс.Касса в числе первых в России подключила приём платежей через WeChat Pay, чтобы предоставить дополнительное преимущество своим клиентам, заинтересованным в работе с туристами из Китая. Каждый год в нашу страну приезжает около 1,5 млн китайских туристов — предлагая привычный и удобный для них способ расчетов, торговые точки смогут обеспечить рост среднего чека туристов и улучшить свои показатели продаж», — говорит Анна Кузьмина, заместитель коммерческого директора Яндекс.Денег.

С помощью Яндекс.Кассы приём платежей через WeChat Pay уже подключила торговая сеть бытовой техники и цифровой электроники «Ситилинк». Таким образом оплату принимают 7 крупных магазинов сети в Москве и 5 — в Санкт-Петербурге. До подключения WeChat Pay средний чек за покупки, оплаченные с карт китайских платежных систем в магазинах «Ситилинк», составил 6500 рублей.

«Ситилинк» заинтересован в тестировании платёжных систем, использующих QR-коды. Мы видим перспективу их дальнейшего распространения на территории России. Кроме того, при развитии торговой сети нельзя не учитывать возрастающий поток туристов из Китая. Поэтому совместно с Яндекс.Кассой мы прежде всего добавили приём платежей через WeChat Pay во все наши полноформатные магазины двух крупнейших городов страны — Москвы и Санкт-Петербурга«, — отметил Сергей Потопнин, финансовый директор «Ситилинк».

Оплата через WeChat Pay происходит бесконтактно по QR-кодам. На кассе покупателю достаточно открыть приложение WeChat в своём смартфоне, дать отсканировать продавцу QR-код и подтвердить платёж на своём телефоне.

Чтобы принимать платежи через WeChat Pay, компаниям не обязательно интегрироваться с Яндекс.Кассой. Достаточно подписать договор с платёжным решением и установить его специальное Android-приложение на смартфон или планшет. Через это приложение можно сканировать QR-коды для приёма оплаты. Комиссии с покупателя нет — деньги спишутся в рублях с WeСhat-счета клиента по курсу Народного банка Китая.