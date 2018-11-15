+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Касса поможет торговым точкам принимать оплату через WeChat Pay

Смотрите в каталоге
Яндекс.Касса
Яндекс.Касса
Агрегаторы и платежные шлюзы

В Яндекс.Кассе появился новый способ приёма платежей — через WeChat Pay. Это платёжный сервис, который работает на базе популярного китайского мессенджера WeChat. Новая возможность пригодится торговым точкам, которые работают с китайскими туристами или намерены делать это в будущем.

По данным WeChat, каждый месяц мессенджером пользуются более 1 млрд человек, а сервисом WeChat Pay — 800 млн. Платежи через WeChat Pay сегодня принимают миллионы торговых точек по всему миру.

«Яндекс.Касса в числе первых в России подключила приём платежей через WeChat Pay, чтобы предоставить дополнительное преимущество своим клиентам, заинтересованным в работе с туристами из Китая. Каждый год в нашу страну приезжает около 1,5 млн китайских туристов — предлагая привычный и удобный для них способ расчетов, торговые точки смогут обеспечить рост среднего чека туристов и улучшить свои показатели продаж», — говорит Анна Кузьмина, заместитель коммерческого директора Яндекс.Денег.

С помощью Яндекс.Кассы приём платежей через WeChat Pay уже подключила торговая сеть бытовой техники и цифровой электроники «Ситилинк». Таким образом оплату принимают 7 крупных магазинов сети в Москве и 5 — в Санкт-Петербурге. До подключения WeChat Pay средний чек за покупки, оплаченные с карт китайских платежных систем в магазинах «Ситилинк», составил 6500 рублей.

«Ситилинк» заинтересован в тестировании платёжных систем, использующих QR-коды. Мы видим перспективу их дальнейшего распространения на территории России. Кроме того, при развитии торговой сети нельзя не учитывать возрастающий поток туристов из Китая. Поэтому совместно с Яндекс.Кассой мы прежде всего добавили приём платежей через WeChat Pay во все наши полноформатные магазины двух крупнейших городов страны — Москвы и Санкт-Петербурга«, — отметил Сергей Потопнин, финансовый директор «Ситилинк».

Оплата через WeChat Pay происходит бесконтактно по QR-кодам. На кассе покупателю достаточно открыть приложение WeChat в своём смартфоне, дать отсканировать продавцу QR-код и подтвердить платёж на своём телефоне.

Чтобы принимать платежи через WeChat Pay, компаниям не обязательно интегрироваться с Яндекс.Кассой. Достаточно подписать договор с платёжным решением и установить его специальное Android-приложение на смартфон или планшет. Через это приложение можно сканировать QR-коды для приёма оплаты. Комиссии с покупателя нет — деньги спишутся в рублях с WeСhat-счета клиента по курсу Народного банка Китая.

Компании и сервисы: Яндекс.Касса
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 ноября / Комментарии
Яндекс.Касса поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay

Яндекс.Касса поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay

Интернет-магазины и другие онлайн-сервисы, подключенные к Яндекс.Кассе, теперь могут принимать платежи через Google Pay. Новая возможность доступна более чем 90 тыс. онлайн-площадок.

далее →

21 ноября / Комментарии
WebMoney Transfer исполнилось 20 лет

WebMoney Transfer исполнилось 20 лет

20 ноября исполнилось 20 лет со дня основания международной системы расчетов WebMoney Transfer. За это время к системе присоединилось почти 40 миллионов пользователей по всему миру.

далее →

30 октября / Комментарии
В Швеции начали вживлять под кожу чипы для оплаты товаров и услуг

В Швеции начали вживлять под кожу чипы для оплаты товаров и услуг

В Швеции более 3500 человек добровольно согласились встроить себе в руку крошечный RFID-чип (Radio Frequency Identification).

далее →

25 октября / Комментарии
Яндекс.Касса научилась принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club

Яндекс.Касса научилась принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платёжных систем — American Express, JCB и Diners Club.

далее →

16 октября / Комментарии
Яндекс.Касса и Сбербанк запустили сервис онлайн-расчетов между юрлицами

Яндекс.Касса и Сбербанк запустили сервис онлайн-расчетов между юрлицами

Яндекс.Касса и Сбербанк представили сервис онлайн-расчетов между юрлицами «B2B-платежи». С его помощью организации могут принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов так же просто, как от частных лиц.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!